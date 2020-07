El gesto solidario de Jürgen Klopp con los juveniles que menos jugaron en el título del Liverpool en la Premier League

Jürgen Klopp tendrá un gran gesto con los juveniles que integran el plantel del Liverpool (Reuters)

A pesar de que la pandemia de coronavirus puso en vilo su consagración, el Liverpool ya gritó campeón y todo es alegría por estos días en el equipo que dirige el alemán Jürgen Klopp. Ni siquiera la dura caída por 4-0 ante el Manchester City en la fecha pasada ha logrado opacar la fiesta que se vive por estos momentos en Anfield.

El entrenador ha querido que todos sus jugadores se sientan protagonistas de este logro y por eso, en las últimas horas, anticipó que tendrá un gran gesto con aquellos jugadores que menos minutos sumaron en la actual temporada. Esto se debe a que la Premier League solo da medallas de campeón a aquellos futbolistas que hayan disputado, al menos, cinco encuentros.

“Si juegas un partido, deberías tener una medalla. Si no juegas ningún partido, deberías tener una medalla”, dijo Klopp. Y consultado, sobre extraña regla de los cinco partidos, consideró: “No sé a quién se le ocurrió esa idea, pero no creo que sea algo bueno. La gente no entiende qué tan importante es para el equipo ganar un torneo. Entrenas cinco millones de veces al año y, si no lo haces al máximo nivel, no tienes chances de ganarlo”.

El entrenador alemán quiere que todos sus jugadores se sientan importantes (REUTERS)

Harvey Elliott, Neco Williams y Curtis Jones son los jóvenes jugadores que han saltado en menos oportunidades al campo de juego y los que, en teoría, no recibirían la medalla de campeón de parte de la Premier. Esta situación ha desatado el enojo del entrenador alemán. “Estos chicos van a tener una medalla, incluso si la tengo que producir yo mismo”, aseguró Klopp, y fue aún más allá: “Pueden quedarse con la mía. Si son parte del plantel, merecen la medalla”.

Al certamen aún le quedan seis fechas por disputarse. De todos modos, el DT del Liverpool descartó que vaya a darle minutos a los jugadores en esos partidos solo para que puedan cumplir con la regla de los cinco encuentros para tener su medalla. “No damos presencias en partidos como si fueran regalos de Navidad. No podemos hacerlo”, exclamó.

“Queremos ganar y para ganar partidos de fútbol los mejores jugadores tienen que estar en el campo de juego. Si estos jóvenes están entre los mejores jugadores, van a estar en el campo de juego. Pero no les daremos partidos de Premier League solo por diversión. No podemos regalar encuentros como si fueran dulces”, reiteró.

Klopp logró darle al Liverpool la primera Premier League de su historia. El equipo nunca había ganado el certamen de primera división desde que tiene esa denominación (REUTERS)

El Liverpool recibirá este domingo al Aston Villa en Anfield en el marco de la fecha número 33 de la Premier League. El equipo de Klopp busca recuperarse tras la dura goleada sufrida ante el Manchester City de Pep Guardiola y volver a sumar para ponerle el broche de oro a una campaña que ya puede calificarse de histórica.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La histórica lección que le dio el Manchester City de Guardiola al Liverpool de Klopp

La burla de Cesc Fábregas al Liverpool por la paliza del Manchester City que estalló en las redes

El Liverpool se consagró campeón de la Premier League: los números de un equipo récord