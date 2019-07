"Siempre me decepciona que un jugador llegue tarde, pero entre nosotros todo está claro. Todos trabajamos juntos. Él está ahí. No sé lo que va a pasar. Es mi jugador y si está en el vestuario es mi jugador, yo trabajaré con él. Yo me tengo que adaptar a todas las cosas, debemos ser flexibles", confirmó Tuchel luego del amistoso ganado al Dynamo Dresden por 6 a 1.