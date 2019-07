Más allá de los comentarios y las posturas, en Francia creen que si el caso no se soluciona a la brevedad, Neymar será parte de la pretemporada del equipo que conduce el alemán Thomas Tuchel, ya que no le conviene asumir una postura rebelde y no ausentarse de las prácticas del equipo, algo que ya hizo Adrien Rabiot, lo que provocó la libertad de acción para el futbolista de la selección francesa, que firmó con la Juventus de Italia.