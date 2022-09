Tras la dura crítica, Rolando Schiavi volvió a hablar de la gestión de Hugo Ibarra en Boca Juniors

*El testimonio de Schiavi sobre Ibarra

Rolando Schiavi volvió a referirse a la labor de Hugo Ibarra como entrenador de Boca Juniors. En su momento el Flaco había sido muy crítico del Negro, que desde que agarró la conducción pasa su mejor momento con 12 partidos invictos (nueves triunfos y tres empates). El Xeneize viene de clasificarse a las semifinales de la Copa Argentina y es segundo en la Liga Profesional, donde le ganó el Superclásico a River Plate.

“Los resultados son los que mandan. Hoy ves a un equipo ganador, que por ahí sufre los partidos pero gana. Sacó muchos chicos de Inferiores, que eso es fundamental para Boca. Le alcanza con el plantel, tiene de los mejores. Acoplar chicos que entran y te respaldan con resultados es buenísimo. Está la Copa Argentina y el campeonato. Si gana los dos seguramente va a seguir. Pasó con Battaglia también”, dijo Schiavi en Equipo F, en ESPN.

“Hoy la obsesión es la Copa Libertadores y está bien. ¿Cuánto hace que Boca gana campeonatos locales?”, destacó. El club azul logró su último título en el máximo certamen continental y hace 15 años y desde momento viene buscando la séptima coronación. Estuvo cerca en 2012 y 2018 cuando llegó a las finales.

Las anteriores declaraciones de Schiavi sobre Ibarra: "Nunca quiso ser técnico"

“Todos los técnicos ganaron torneos locales. Guillermo, Alfaro, Battaglia...”, indicó el ex zaguero. En tanto que subrayó la labor de Gonzalo Morales, quien anotó uno de los tantos del triunfo de Boca Juniors ante Quilmes este miércoles: “No conocía. Yo hace cuatro años me fui. Creo que es 2004, me sorprendió el físico que tiene, cómo se la bancó. La primera se la tiraron fuerte y se la bancó de guapo. Se erra un gol de derecha, por ahí los nervios del jugador. Lo vi haciendo goles en la Reserva”, reconoció el Flaco.

“Este chico Sandez tiene 30-40 partidos en Primera. Jugó Copa Libertadores El día que se vaya Fabra tenés un pibe asentado. Él y Weigandt son tremendos”, afirmó Rolo.

Schiavi subrayó que los resultados mandan, pero destacó el acierto de los juveniles

El mes pasado Schiavi, en el mismo programa, había sido duro con el DT al recordar: “Ibarra me acompañó cuatro años en la Reserva. Era el segundo ayudante porque no quería ser primero. Me lo dijo apenas llegó, por eso elegí a Bracamonte y luego sumé a Pobersnik. Él (Ibarra) prefería ver las cosas desde otro lado”.

Y agregó: “Hay que preparase, no sé si está preparado para ser el técnico de Boca. No es fácil, seguramente los que lo subieron lo ven con un potencial, pero yo en el momento que estuve te digo que nunca quiso ser técnico, por eso me sorprende. Por ahí en estos dos años cambió de parecer, pero siempre digo que hay que prepararse. Cuando arranqué me costó y por eso hacés cursos y te preparas de otra manera. Él no quería dirigir. Battaglia en cambio había sido DT de Almagro, fue ayudante de campo de Falcioni en Banfield... tuvo otro recorrido. Y sí quería ser técnico, después pasó lo que pasó, pobre Seba”.

Rolando Schiavi y Hugo Ibarra fueron compañeros en Boca Juniors durante dos temporadas. Entre otros títulos consiguieron juntos la Copa Libertadores de 2003, bajo la conducción de Carlos Bianchi.

