Qué dijo Battaglia sobre las polémicas que reclamó Boca Juniors ante Corinthians por la Copa Libertadores

“Es importante el esfuerzo que hicimos contra un gran rival. Fue un encuentro parejo, pero creamos situaciones para convertir”, fue el primer análisis de Sebastián Battaglia tras el empate de Boca Juniors ante Corinthians en San Pablo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Sobre el rol del árbitro tengo que ver bien la jugada. Es un tema de interpretación si la mano está separaada o no y a veces se hace difícil ver ese tipo de jugadas. La decisión fue no cobrar penal, pero queda a interpretación si debían revisar o no la jugada”, expresó el DT sobre el penal que reclamó el Xeneize por la mano de Bruno Méndez y que el árbitro chileno Roberto Tobar y el VAR, a cargo de Juan Soto (Venezuela) y de su ayudante Eduardo Cardozo (Paraguay), omitieron.

El penal que reclamó todo Boca y que Tobar ignoró

El entrenador de Boca Juniors no quiso polemizar y se centró en el juego de su equipo. “Se dio el partido que pensábamos, trabajamos para poder estar con las líneas juntas y cortar el circuito de juego que tienen ellos. Aprovechamos la velocidad de nuestros jugadores, por momentos ellos se sintieron con impotencia por no poder avanzar y eso es todo mérito del esfuerzo de nuestros jugadores”, destacó Seba.

“Vinimos a hacer un trabajo inteligente sabiendo que son 180 minutos. El no perder siempre es bueno, más en una cancha difícil y contra un gran rival. Hicimos nuestro trabajo, intentamos convertir y por momentos manejamos la pelota. Queda la revancha en nuestra cancha donde tenemos que ganar para pasar de fase. Estamos convencidos de eso y del trabajo que hicimos hoy”, valoró Battaglia, que ya piensa en la revancha del próximo martes en la Bombonera (21:30).

Sobre ese juego, amplió: “Queda una semana, veremos de qué manera se plantea. Imaginamos que puede llegar a ser un partido como el de hoy. En fase de grupos tuvimos un enfrentamiento en casa y nos faltó concretar las varias situaciones que tuvimos, pero cada partido es una historia nueva”.

Otras frases del entrenador de Boca Juniors en la conferencia de prensa:

“Planteamos el partido de una manera, sabiendo que todos teníamos que hacer un gran esfuerzo, tanto los delanteros como los volantes y con defensores juntos y bien agrupados. Debíamos estar cortos y aprovechar la tenencia de la pelota para lastimar al rival. Creemos que esa es nuestra manera de jugar y no tenemos por qué cambiarla”.

“Para nosotros es muy importante tener a todos disponibles. La primera fase se nos hizo bastante duro por todos los que tuvieron imposibilitados de jugar. Ahora con todos a disposición será bueno para el grupo. Esperemos llegar de la mejor manera”.

“Willian es un gran jugador, sabemos la experiencia que tiene y tomamos los recaudos necesarios para que no pueda desarrollar su juego. Es muy peligroso y se lesionó el hombro, no sé cómo evolucionará, pero es un jugador a tener los ojos bien abiertos”.

“En primera fase tuvimos problemas para armar nuestro plantel, con suspendidos y lesionados. Vinimos a tratar de llevarnos algo y no pudimos, y tocó perder. Luego, hicimos un gran partido y merecimos más que el empate en casa. Hoy competimos de igual a igual ante un gran rival, donde se hizo parejo y tuvimos situaiones. Hay que seguir y esperemos responder en nuestra casa”.

“Esperemos pasar de fase sin tener que llegar a esa instancia (de los penales). Siempre se entrenan los penales, pero tenemos que tener la idea de poder ganar en los 90″.

