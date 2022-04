Alerta en Boca Juniors: Battaglia suspendió la conferencia de prensa y Riquelme se reunió con el Consejo en la Bombonera

Tras un nuevo empate de Boca Juniors, Sebastián Battaglia decidió suspender la conferencia de prensa. Según informaron en ESPN, el entrenador xeneize terminó muy molesto con el rendimiento que mostró su equipo en la igualdad 1-1 ante Godoy Cruz por la fecha 11 de la Copa de la Liga. Al flojo rendimiento colectivo, se le sumó una racha que sorprende: el Xeneize aún no ganó en el año en la Bombonera y acumula cinco encuentros sin sumar de a tres en su estadio con cuatro empates y una derrota.

Pese al enojo propio y de los hinchas, y sobre todo por los rumores que se dispararon, el entrenador de 41 años no tiene pensado renunciar. “Mentira no me voy, solo que no tenía ganas de hablar”, le aclaró vía mensaje de texto Sebastián Battaglia al Turco Alaluf, periodista partidario del Show de Boca por Radio Splendid. Asimismo, informaron que el DT tampoco comunicó nada al resecto respecto a los jugadores y todos están convocados para el entrenamiento de este jueves por la tarde en el predio que Boca Juniors posee en Ezeiza.

Asimismo, Juan Román Riquelme, al término del encuentro , se reunió con los integrantes del Consejo de Fútbol en una de las oficinas de la Bombonera. Es muy probable que antes de la práctica de hoy, parte de la cúpula dirigencial y el cuerpo técnico se junten, como lo hacen frecuentemente tras los partidos para analizar la actuación del equipo.

Está claro que Boca Juniors no pasa por su mejor momento, aunque sigue en zona de clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga. En el entretiempo, se pudo ver la furia de Darío Benedetto y Marcos Rojos, dos de los capitanes del equipo, con el resto de sus compañeros por la poca concentración en el empate de Godoy Cruz, poco tiempo después del tanto del Pipa. “Faltaban cinco minutos, somos unos p...”, se le alcanza a escuchar al delantero xeneize, quien al igual que el defensor se tapó la boca para dejar su claro mensaje.

Javier García terminó siendo una de las figuras con, al menos, tres tapadas claras de gol. A la hora de la elaboración, el equipo de Sebastián Battaglia estuvo errático y el medio desconectado con el doble nueve más Sebastián Villa en la ofensiva. Juan Ramírez tuvo algunos arrebatos en velocidad, pero rápidamente controlados con foules tácticos de Godoy Cruz. En el complemento, no se percibieron gestos similares a estos, pero sí el equipo mantivo su peor cara y el Tomba tuvo otras tres chances más, que el experimentado arquero pudo desviar.

Y justamente, Javier García, elegido la figura del partido, habló con total franqueza y se mostró muy autocrítico: “Uno nunca desea ser la figura, tenemos que ser autocríticos y empezar a ganar de local. Sabemos que no lo estamos haciendo bien los jugadores y tenemos que empezar a remontar esto... La ambición nuestra es ir a buscarlo, estamos de local, tenemos que ganar, tenemos que hacer las cosas bien, cada uno tiene que hacer su trabajo. Los contrarios también juegan, nos proponen su planteo, nos conocen, así que esperemos hacerlo mejor la próxima vez”, reconoció.

Al ser consultado sobre el entrenador, García respaldó a Battaglia: “La crítica la ponen ustedes (periodistas), nosotros no ponemos en tela de juicio lo que hace el DT, al contrario tenemos que responderle y ser autocríticos, sabemos que por momentos en el partido no lo estamos haciendo bien, a veces se hace bien como el otro día contra Lanús y nos vuelven a empatar rápido y otras no. Somos los jugadores los que tenemos que ser autocríticos, las críticas hacia Battaglia las ponen ustedes, que opinan mucho. Nosotros no opinamos dentro del vestuario de Battaglia”.

SEGUIR LEYENDO: