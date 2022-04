La gran polémica en la Champions League por el VAR: ¿estuvo bien sancionada la mano en el gol de Chelsea a Real Madrid?

La serie de cuartos de final entre Real Madrid y Chelsea tuvo todos los condimentos. Luego de un triunfo convincente del Merengue en la ida disputada en Inglaterra, en la vuelta se repitió el 3-1 esta vez para The Blues y el pase a las semifinales se definió en el alargue. Allí el que sacó chapa fue el conjunto local que avanzó a las semifinales con un global 5-4.

Aunque el partido fue muy entretenido y estuvo plagado de buenos goles, hubo una acción puntual que generó una gran controversia. No solo entre los protagonistas presentes en el estadio Santiago Bernabéu, sino también en las redes sociales donde se originó un intenso debate.

El motivo volvió a ser la justa aplicación o no del VAR. A los 16 minutos del complemento, con el encuentro 2-0 a favor del Chelsea, el elenco visitante alcanzó el gol que le brindaba la clasificación por intermedio de Marcos Alonso. Sin embargo, la tecnología actuó y anuló el gol por una mano previa.

La acción comenzó tras una pérdida de pelota de Ferland Mendy frente al acecho de dos rivales. Inmediatamente, N’Golo Kanté se hizo cargo del contraataque que terminó con un pase abierto a la izquierda para Marcos Alonso. Aunque estaba mejor perfilado para su zurda, el español enganchó e hizo pasar de largo a Daniel Carvajal, quien intentó cubrir arrojándose al suelo correctamente con los brazos hacia atrás para no cometer penal.

Pero un instante previo a la definición, a Alonso la pelota le rebota en su muslo y luego le roza levemente el puño derecho que tenía pegado a la cintura. El derechazo de Marcos se metió al ángulo y nadie del Real Madrid reclamó. Sin embargo, desde la sala del VAR le advirtieron al árbitro polaco Szymon Marciniak que debía anular el tanto, sin necesidad revisión.

El reglamento advierte que no se puede convalidar un gol cuando el que lo convierte lo hace después de que el balón le pegue en una mano/brazo y luego patea y anota. Estas manos no son interpretativas, sino que son objetivas más allá que tenga o no la voluntariedad de jugar con la mano. Por eso, en este caso cuando el VAR revisa y observa que la pelota golpeó en una parte del brazo o mano de Marcos Alonso lo debe anular y reanudar con un tiro libre desde donde se concretó el contacto.

SEGUIR LEYENDO: