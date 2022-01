La atajada a puro reflejo de Ter Stegen que salvó a un Barcelona plagado de juveniles

El Barcelona se impuso este domingo por la mínima ante el Mallorca y arrancó 2022 con una sonrisa en un duelo marcado por las múltiples bajas que tuvo que soportar. El conjunto culé ganó gracias al gol del cuestionado Luuk de Jong y quedó a un punto de la zona de clasificación a la próxima Champions League.

El centrodelantero neerlandés, pedido por Ronald Koeman para reforzar la delantera pero que no es tenido en cuenta por Xavi Hernández, fue titular y marcó el tanto del triunfo a los 44 minutos de la primera mitad con un fuerte cabezazo tras el centro de Óscar Mingueza. Pero, la gran figura del duelo fue el arquero Marc André Ter Stegen.

El alemán salvó el triunfo del Barça en el descuento final con una providencial intervención a puro reflejo, cuando con su brazo derecho le ahogó el grito Jaume Costa, quien había entrado por el segundo palo en un centro pasado. En ese momento del encuentro, el equipo catalán había abandonado la posesión de la pelota y se dedicó a aguantar las embestidas de sus oponentes que no pudieron sumar.

El Barcelona, con 31 puntos, se pone ahora quinto en la tabla de La Liga a un punto de la zona de Champions League, que por el momento tiene al Atlético de Madrid (32), que derrotó 2-0 al Rayo Vallecano, Betis (33), Sevilla (38) y al líder, Real Madrid.

En el Barcelona, fueron baja por coronavirus los defensas Sergiño Dest, Jordi Alba y Alejandro Balde; los centrocampistas Gavi, quien además estaba suspendido, y Philippe Coutinho; y los delanteros Ousmane Dembélé y Ez Abde. Además, Sergio Busquets fue baja por sanción, mientras que Sergi Roberto y Pedri lo fueron por lesión y Dani Alves aún no fue inscrito. En la delantera, continúan con problemas físicos Ansu Fati, Martin Braithwaite, Memphis Depay, así como el nuevo fichaje, Ferran Torres, que tampoco ha podido ser inscrito, hasta que el club no reduzca su masa salarial. Por último, el delantero Yusuf Demir ya no cuenta para Xavi y tiene permiso del club para buscar un nuevo destino.

Así, el técnico azulgrana tenía solo tiene once jugadores disponibles con ficha del primer equipo: los arqueros Ter Stegen y Neto; los defensores Gerard Piqué, Ronald Araujo, Eric Garcia, Samuel Umtit, Clément Lenglet y Óscar Mingueza; los centrocampistas Frenkie de Jong y Riqui Puig; y el delantero Luuk de Jong. Esa fue la razón por la que el técnico Xavi Hernández, se vio obligado a sumar jóvenes de la filial al banco de los suplentes, tales como Nico González, Álvaro Sanz, Ferran Jutglà, Ilias Akhomach, Mika Mármol, Iñaki Peña, Estanis Pedrola, Lucas De Vega y Arnau Comas, algunos de los cuales sumaron minutos.

