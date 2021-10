Gran elogio para Julián Álvarez, el panorama de los lesionados y la “final” contra Talleres: 10 frases de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo elogió a Julián Álvarez, figura indiscutida con tres goles en el triunfo de River Plate por 3-1 ante San Lorenzo que le permitió al Millonario estirar la diferencia en la cima de La Liga Profesional. ”Julián es un jugador que no necesita que yo lo destaque, lo hace por sí mismo. Se ganó este presente, trabaja y entrena para eso. Es muy funcional al equipo y hoy está asumiendo ese rol principal en el ataque, tener un jugador con ese nivel de confianza es fundamental”, expresó el entrenador millonario en diálogo con TNT Sports.

El Muñeco destacó que el gran presente del delantero del seleccionado argentino se debe a que es “muy equilibrado y centrado” que tuvo los atributos necesarios para jugar la final con Boca en Madrid con 18 años. ”Pasó por todos los vaivenes que tiene un futbolista en ese proceso, con esa edad. Producto a esa buena cabeza y también al núcleo que lo contiene en el mundo River, además de tener una buena familia”, indicó.

A su vez, Gallardo se manifestó “contento” por el éxito ante San Lorenzo, el sexto triunfo en fila en la LPF, en donde faltaron algunos titulares como Paulo Díaz y Fabrizio Angileri, más la lesión sufrida de Nicolás De La Cruz en el primer tiempo. ”Estoy contento por el resultado final, por la búsqueda y sobre todo en un momento en el que estamos ligando mal con el tema de las lesiones. Estamos muy sólidos mentalmente, pasamos por muchas situaciones, más que nada en el armado. Sin embargo, hemos sacado una gran cantidad de puntos en estos partidos. Tuvimos un descuido en tres laterales que nos mandaron al área. El gol de ellos no era merecido. No nos desesperamos y conseguimos el empate”, resumió.

Marcelo Gallardo se fue muy conforme con el triunfo de River Plate ante San Lorenzo (Fotobaires)

Otras frases destacadas de Gallardo:

Lesiones : “Estamos ligando mal con el tema de las lesiones, pero estamos mentalmente fuertes, muy sólidos. Con bajas importantes hemos sacado muchos partidos. Todos inconvenientes que tuvimos que sortear y ahí sí reconocer el valor de los jugadores que le han tocado jugar. Me llena de orgullo eso”.

Juveniles : “Esto nos hace a nosotros desafiarnos como entrenadores. Confiar en el aporte de los juveniles. No es fácil insertarse en un equipo como el nuestro. Los chicos entienden de buena manera el mensaje y lo que queremos. Van creciendo de a poco. Iniciamos con una zaga de chicos del club y también un tridente ofensivo. Eso es muy bueno”.

Peña y Simón : “Demuestran que están creciendo y son chicos de un perfile muy centrado. Jugador que no despierta esa euforia de su entorno más cercano, no vienen produciendo estridencias desde juveniles y se mantienen con un perfil de buena cabeza. Trabajar, entrenar y querer aprender. Eso se ve. Los pases de Simón no se levantan del piso”.

Talleres de Córdoba, el rival del jueves : “Es un equipo que está peleando el campeonato y hoy tiene la necesidad de salir a jugar de igual a igual, en su cancha con su gente. A nosotros nos encanta eso, medirnos con rivales que te proponen apuesta del golpe por golpe. Eso de medirnos nos gusta. Haberle sacado cuatro puntos previo a jugar con ellos es importante”.

“No tengo claro el equipo, hoy tuve muchas bajas. No sé cómo se van a recuperar los que tuvieron lesiones. Es día a día. Ir viendo cuáles son las posibilidades. Hasta ahora lo de Paulo Díaz fue lesión muy chiquita que vino de la selección, lo mismo que De La Cruz. Y Braian Romero que si bien está mejorando todavía no tiene el alta médica. Son pocos días para tener precisión. Vamos a evaluarlo en los próximos días”.

Calendario : “Hemos tenido que resolver situaciones adversas todo el tiempo. Estar donde estamos con todas las problemáticas para sostener el grueso del plantel. Ha sido un desafío también para uno como cuerpo técnico. Tenemos que rearmarnos y ahí necesitas jugadores complementarios que deben asumir un rol protagónico. Eso requiere estar encima y tener que acertar con el momento en el que se los retiene. Fuimos el equipo menos favorecido porque cedimos más jugadores a las selecciones, eso lo quiero remarcar. Estamos en una posición de privilegio para no bajar los brazos”.

