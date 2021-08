La curiosa racha negativa que Norberto Briasco rompió con su gol para Boca ante Platense

Norberto Briasco puso en ventaja a Boca Juniors ante Platense y así rompió una curiosa racha negativa. El delantero xeneize, que fue titular en el estadio Ciudad de Vicente López por la octava fecha de La Liga Profesional, puso fin a una estadística personal lapidaria. Marcó un tanto luego de 571 minutos disputados con la camiseta azul y oro.

El presente de Boca Juniors cambió drásticamente con la llegada de Sebastián Battaglia en reemplazo de Miguel Ángel Russo en la conducción técnica. Tras el triunfo sin jugar de gran manera ante Patronato de Paraná, que le permitió cortar con los diez encuentros sin triunfos, fue amplio dominador ante Platense en el primer tiempo.

En esos 45 minutos iniciales, que terminaron empatados 1-1, el Xeneize contó con varias jugadas de peligro, además del tanto de arremetida de Norberto Briasco a los 23 minutos. La “avivada” del delantero, que le permitió romper con la sequía, le dio confianza para hacerse cargo de varios contragolpes prometedores. Sin embargo, tras un descuido defensivo sobre el final, el conjunto local llegó a la igualdad parcial a través de Nicolás Bertolo.

Briasco se movió con mucha más soltura en la delantera, donde estuvo acompañado por Luis Vázquez. Más atrás, quien ofició de enganche fue Aaron Molinas, quien se ganó la titularidad tras su gran ingreso en el duelo en La Bombonera ante Patronato de Paraná. El juvenil se asoció con Juan Ramírez. De este planteo se vio muy beneficiado el ex delantero de Huracán, quien además generó varias infracciones a favor.

Briasco anotó ante Platense su primer gol con la camiseta de Boca Juniors (Fotobaires)

Los motivos que llevaron a que Briasco esté tantos minutos -y partidos- sin patear al arco rival podrían ser varios. Algunos le machacan su falta de adaptación, pese a que el ex delantero de Huracán recién llevaba siete partidos con Boca Juniors. Sin embargo, la explicación del particular momento del futbolista de 25 años bien puede atribuirse al planteo de Miguel Ángel Russo.

Esto quedó aún más expuesto con la llegada de Sebastián Battaglia y sobre todo en este encuentro ante Platense. Se veía que Briasco no podía adecuarse a los dibujos tácticos de Russo, que lo hacía jugar en una posición que le era completamente ajena, ya sea con línea de cuatro o de tres en el fondo y sus respectivas variantes en el mediocampo. El ex DT de Boca Juniors lo ubicaba como centrodelantero o principal referencia en el área rival, cuando la posición habitual o con la que más cómoda se siente es como extremo por ambos lados o segunda punta, como en este caso ante el Calamar.

Un punto a favor de Russo fue que el plantel no contaba con un 9 clásico, porque Nicolás Orsini está lesionado. Además, el entrenador no tenía en las consideraciones al juvenil Luis Vázquez, por eso se vio obligado a improvisar con el ex delantero de Huracán.

Beto Briasco fue la gran figura de Boca en Vicente López (Telam)

Los detalles de la racha negativa que rompió Briasco.

Que desde que se transformó en refuerzo de Boca Juniors, no había pateado al arco. Según OPTA y la cuenta DataRef, Beto acumulaba 571 sin un remate prometedor, hasta que llegó el gol ante Platense. Los mismos se dividen de la siguiente manera:

*319′ por el torneo local: fue titular ante Talleres, Estudiantes y Patronato de Paraná; ingresó frente a Argentinos y no jugó ante Unión, Banfield y San Lorenzo (estos últimos dos Boca los disputó con juveniles).

*171′ por la Copa Libertadores: fue titular en ambos juegos ante Atlético Mineiro por los octavos de final.

*81′ por la Copa Argentina: fue titular frente a River Plate en la instancia de octavos de final, ganada por penales.

