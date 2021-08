Quién es quién en el cuerpo técnico de Sebastián Battaglia y cómo quedó conformado el organigrama del fútbol en Boca

“Para mí es una oportunidad que se me presenta muy buena. Más allá de las circunstancias en la que se da, hemos estado trabajando con Miguel todo este tiempo. Con Jorge (Ameal) queremos agradecerle todo lo que hizo por la institución. Como todos me conocen, soy alguien que estuvo desde chico en este club, que ama los colores, hemos defendido la camiseta adentro de la cancha de la mejor manera posible y hoy que nos toca desde otro lado, intentando poner al club otra vez en lo más alto. Para mí es una muy buena oportunidad, queremos trabajar y hacer todo lo mejor para que el equipo pueda tener una idea e identidad de juego que es la que nosotros tratamos de inculcarle a nuestros jugadores. A partir de hoy empezamos a trabajar en ello y esperemos tener la aceptación de todos para poder hacerlo adentro de la cancha”.

Llegó la hora de Sebastián Battaglia en Boca Juniors. La nueva etapa como entrenador, ya que como futbolista fue partícipe de las páginas doradas convirtiéndose en el jugador más ganador de la historia: 19 títulos. Si bien desde la asunción de la nueva comisión directiva, en diciembre de 2019, que comandaba a la Reserva y hasta dirigió dos encuentros de la primera división por los problemas que el plantel profesional tuvo después de ser eliminado contra Atlético Mineiro y el posterior aislamiento (con juveniles, empató 0-0 ante Banfield y perdió como local 2-0 frente a San Lorenzo), ahora tendrá su estreno absoluto como DT del club que tanto ama. Tal como anunció Infobae, su estadía no será vista como un interinato sino que permencerá al frente del plantel de Primera al menos hasta diciembre. El propio presidente Jorge Amor Ameal así lo reconoció en la conferencia de prensa y se esperanzó con tenerlo mucho tiempo en la conducción del primer equipo.

La llegada de Battaglia a Boca

Battaglia junto a Riquelme, Cascini y Delgado en pleno acto de campaña

Pese a su juventud, Battaglia ya tuvo algunas experiencias como técnico. En 2018 asumió en Almagro en la B Nacional y disputó un desempate por el ascenso a Primera contra Aldosivi (perdió). Más tarde cayó eliminado en cuartos de final ante Agropecuario en el Reducido por el segundo ascenso. Ese resultado negativo lo alejó del club de José Ingenieros pero pronto se reinsertó en el mundillo fútbol como ayudante de campo de Julio César Falcioni en Banfield.

Luego, se sumó a la campaña de Jorge Ameal como ladero de Riquelme en las elecciones que se celebraron en Boca en diciembre de 2019. Tras la asunción de Román, Seba fue elegido entrenador de la Reserva. Allí trazó una gran campaña que tuvo a Boca como protagonista a lo largo de todo el certamen: culminó primero en su zona y disputó la final (perdida) ante Sarmiento de Junín en cancha de Banfield. Una de las grandes apariciones fue la del goleador Luis Vázquez, quien terminó como máximo artillero del certamen. Sus números totales son positivos: de un total de 29 partidos, obtuvo 15 victorias, 8 empates y 6 derrotas.

El cuerpo técnico de Seba

Battaglia tendrá como ayudantes principales a Juan Krupoviesa y Mariano Herrón. Además de Fernando Gayoso (entrenador de arqueros) Alejandro Blasco Zacarías Gaggero (preparadores físicos) (Prensa Boca Juniors)

Sebastián Battaglia estará acompañado por otros ex futbolistas xeneizes que integraban su cuerpo técnico y nuevas caras, que venían trabajando con el grupo de trabajo del entrenador saliente, Miguel Ángel Russo. Es decir que junto al santafesino de 40 años, estarán Juan Krupoviesa y Mariano Herrón. El ex defensor lo acompañaba en la Reserva, mientras que el ex mediocampista estuvo junto a Russo, pero como es empleado de la institución permanecerá en su cargo.

Un caso similar es el que ocurre con el entrenador de arqueros Fernando Gayoso, mientras que los preparadores físicos serán Alejandro Blasco (era segundo PF en el ciclo de Russo) y Zacarías Gaggero. En tanto, lo que estaban con Miguel y no seguirán son Leandro Somoza y Damián Lanatta.

El debut y los objetivos a corto plazo

Con cuatro prácticas conducidas, Battaglia tendrá su reestreno ante Patronato este sábado (desde las 20:15) en La Bombonera. Y pronto tendrá otro compromiso por la fecha entre semana: el miércoles 25/8 visitará a Platense (desde las 21) en Vicente López.

Boca necesita puntos no solamente para despegarse del fondo de la tabla de posiciones en la Liga Profesional sino también para ensanchar su puntaje respecto a una posible clasificación por la Tabla Anual para la Libertadores 2022. Las otras dos vías alternativas son siendo campeón del torneo o ganando la Copa Argentina, que lo tiene en la instancia de cuartos de final (se medirá con Patronato de Paraná).

Cómo quedó conformado el organigrama de Boca

Por supuesto, la promoción de Battaglia a la Primera generó algunos cambios y enroques en las categorías menores. Por ejemplo, Hugo Ibarra, quien fue el ayudante de campo de Seba, conducirá la Reserva ahora junto a Mauricio Chicho Serna, que ocupa el puesto de Krupoviesa.

Vale recordar que el Consejo de Fútbol presidido por Juan Román Riquelme, y secundado por Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Cristian Riquelme (hermano de Román), designó como Coordinadores de Inferiores a Blas Armando Giunta y Diego Soñora.

Blas y Chique a su vez dirigen a entrenadores de las juveniles. Estos son: Roberto Tito Pompei (cuarta), Walter Pico (quinta), Matías Donnet (sexta), Antonio Chipi Barijho (séptima), Enrique Álvarez (octava) y Mauro Navas y Jorge Martínez (novena).

