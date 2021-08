Qué estilo pregona, el rol que les dará a los juveniles y su charla con Riquelme: 7 momentos de la presentación de Battaglia como DT de Boca

El presidente de Boca, Jorge Ameal, y Sebastián Battaglia, flamante nuevo entrenador (Foto: @La12tuittera)

Sebastián Battaglia fue presentado como entrenador de Boca Juniors, luego de la salida de Miguel Russo. El futbolista más ganador de la historia del club, que venía desempeñándose como DT de la reserva, fue promovido a la primera división. A continuación, lo más destacado de la conferencia de prensa de presentación que brindó junto al presidente de la institución, Jorge Amor Ameal, en La Bombonera.

¿Cuál es el estilo de juego que pregona Sebastián Battaglia?

Ameal: “Tenemos un excelente plantel y muy buen equipo. Seguramente faltó gol, por eso me preguntan por un 9. Siempre ese jugador que no está es el mejor. Tenemos un buen plantel y estamos muy conformes y contentos. Esperemos rápidamente logremos los resultados que todos queremos”.

Battaglia: “Nos enteramos, obviamente, hoy a la mañana con todo lo que fue el día, que fue bastante movido. Mi idea es tener un equipo protagonista, que es lo que se merece este club o lo que pensamos que debería tener este club. Trabajos sobre eso, sobre la idea que venimos teniendo con los chicos, que creo que se puede hacer y muy bien con muchachos de la primera división. Tener un equipo donde proponga, que siempre piense en el arco de enfrente y a partir de ahí empezar a trabajar sobre eso. Es poco tiempo para el primer partido (vs. Patronato este sábado), pero tenemos mucha confianza en ellos. Nos encontramos con un grupo muy bueno y preparado para trabajar, con predisposición”.

Battaglia le agradeció a Russo y habló de la búsqueda de una idea de juego

Battaglia: “Para mí es una oportunidad que se me presenta muy buena. Más allá de las circunstancias en la que se da, hemos estado trabajando con Miguel todo este tiempo. Con Jorge queremos agradecerle todo lo que hizo por la institución. Como todos me conocen, soy alguien que estuvo desde chico en este club, que amo los colores, hemos defendido la camiseta adentro de la cancha de la mejor manera posible y hoy que nos toca desde otro lado, intentando poner al club otra vez en lo más alto. Para mí es una muy buena oportunidad, queremos trabajar y hacer todo lo mejor para que el equipo pueda tener una idea e identidad de juego que es la que nosotros tratamos de inculcarle a nuestros jugadores. A partir de hoy empezamos a trabajar en ello y esperemos tener la aceptación de todos para poder hacerlo adentro de la cancha”.

¿Battaglia les dará más oportunidades a los juveniles?

Battaglia: ”Todos están a disposición, todos tienen que trabajar. Todos tienen que estar bien preparados para aprovechar el momento que le toque estar adentro de la cancha. Eso es lo que nosotros queremos. Después que me la hagan difícil a mí a la hora de elegir es lo que mejor le puede pasar a un entrenador. Queremos que todos estén bien, tanto los chicos como los más grandes. Hay un mix que está bueno en el plantel tenerlo y a partir de ahí el que mejor esté y nosotros veamos que se merece estar en los que inician, lo haremos. Después sabemos que el que inicia a veces no es tan importante que el que está sentado en el banco. Muchas veces ha pasado que el que le toca estar sentado en el banco es más importante que el que inició en el once. Queremos que todos estén preparados”.

¿Qué cosas charló con Riquelme y por qué piensa que a Boca le cuesta tanto ganar?

Battaglia: “Con Román continuamente hablamos. El predio es un lugar donde continuamente se habla de fútbol y tenemos contacto todo el tiempo con él. Más allá de como hablamos de la responsabilidad que hay yo creo que también hay que disfrutar. Conocemos lo que es la institución, el famoso mundo Boca, pero estamos continuamente en contacto con él y hablando todo el tiempo de fútbol. Yo quiero empezar a trabajar a hablar de la idea y a partir de ahí buscar mayores soluciones y herramientas en los jugadores como para poder ganar los partidos que tengamos enfrente y el primero es el del sábado. Arranca hoy una etapa nueva y para mí es un desafío. A partir de hoy pensaremos en trabajar y ver cómo solucionamos y las formas de ganar un partido”.

Ameal, sobre Russo: "Es un técnico que vamos a recordar por mucho tiempo"

Ameal: “Hoy a la tarde hablé con Miguel, con quien guardo un cariño tremendo. Ayer sí hablé, hoy voy a volver a hacerlo. Es un técnico que lo vamos a recordar por mucho tiempo. Yo tengo afecto y cariño por él, y de eso no hay ninguna duda”.

Ameal: "Lo importante es que el equipo juegue a lo Battaglia" y los que no quieran jugar en Boca "se tienen que ir"

Ameal: “Acá lo más importante es que el equipo juegue a lo Battaglia, es fundamental. Sebastián nos llenó de orgullo, de cariño y afecto. No es en vano que sea uno de los jugadores que más títulos tiene con nuestra camiseta. Así que transmitir eso seguramente lo va a hacer sin ningún tipo de problemas y esperemos que a corto plazo le podamos devolver la alegría a la gente. Esto no quiere decir que estamos hablando mal de Miguel, al contrario. Lo queremos, pero estos son los tiempos de Sebastián y esperemos que lo acompañe como lo ha acompañado el Consejo con el que él convive permanentemente. El trabajo diario que hacen ellos es muy importante. El que quiere jugar en Boca juega, y el que no se tiene que ir. Nosotros privilegiamos el sentimiento por el dinero. Seguramente alguien dirá vendamos a los jugadores. No, nosotros queremos que los jugadores disfruten nuestra camiseta y sentimiento. Lamentablemente muchos chicos no han vivido a la Bombonera con su público”.

