Desobedeció una orden de Bielsa en una jugada histórica, ahora ascendió a la Premier League con su nuevo equipo y le agradeció al DT argentino

Un nuevo estudio asegura que el COVID-19 fue creado por científicos chinos que luego trataron de cubrir sus huellas

El profesor británico Angus Dalgleish y el científico noruego Birger Sørensen elaboraron una extensa investigación que será publicada en los próximos días en la prestigiosa revista especializada Quarterly Review of Biophysics Discovery. “El virus no tiene un ancestro natural creíble”, denuncian