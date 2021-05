Las razones por las que el Comité Olímpico Mexicano se vio obligado a buscar patrocinadores para Tokio 2020

El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla (Foto:José Méndez/EFE/Archivo)

La falta de recursos otorgados por el Gobierno Federal y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ha obligado al Comité Olímpico Mexicano a buscar patrocinadores y obtener fondos para ayudar a los atletas de cara a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que darán inicio a finales de julio.

En conferencia de prensa el titular del COM, Carlos Padilla, mencionó que para ellos ha sido complicado debido a la crisis económica que ha golpeado a las empresas y patrocinadores.

“Recursos no nos han liberado alguno. Sin embargo, no hemos dejado de trabajar y espero que en los próximos días como un complemento de lo que vayamos logrando y como tal, como un complemento, no recargar todo el presupuesto al gobierno, sino que estamos haciendo lo que nos corresponde que es buscar apoyos, como en este caso para que nuestros atletas vayan en las mejores condiciones”, declaró.

Padilla Becerra expresó que el COM sigue a la espera de recibir 27 millones de pesos, pero esta cantidad podría ser reducida dependiendo del número de patrocinadores que puedan obtener en las próximas semanas.

El Comité Olímpico Mexicano buscará patrocinadores para obtener fondos y ayudar a los atletas de cara a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (Foto: Henry Romero/ REUTERS)

“Hicimos petición de 27 millones de pesos y descontar lo conseguido, pero al final de este mes de mayo ajustaremos para ver lo que hace falta y acudir a CONADE únicamente por la cantidad requerida y no por los 27 presupuestados”, expuso.

Del mismo modo, señaló que uno de los pendientes importantes que tienen es la obtención de recursos para la compra de los boletos de los atletas, ya que perdieron el patrocinio de la aerolínea que los llevaría al país del Sol Naciente.

“Ha sido complicado conseguir los patrocinios, porque este asunto de la pandemia trajo consecuencias no solo en el país, sino globalizado. Como venía anunciando un patrocinio de totalidad de vuelos garantizados. Sin embargo, con pandemia todo modificó y la aerolínea que iba a patrocinar no puede hacerlo y debemos buscar un vuelo directo con la aerolínea japonesa y esos boletos son el cien por ciento del costo y tenemos que cubrirlos”, dijo.

Carlos Padilla Becerra aseguró que tienen pendiente la compra de los boletos de los atletas. (Foto: Alex Cruz/EFE/Archivo)

Cuestionado sobre la crisis sanitaria que vive Japón por el tema del Covid-19, el dirigente confía en la celebración de los JJ.OO. a pesar de la campaña que se realiza en Japón para que no se celebre la justa veraniega.

“Estamos trabajando los 206 Comités Olímpicos con el liderazgo de nuestro presidente Thomas Bach y que sean unos extraordinarios juegos muy distintos por las razones que han estado informando y contesto con una frase que hoy día sale publicado en varios medios por la preocupación que hay en la pandemia y cómo se ha ido extendiendo en Japón. Sin embargo, como lo señala no contábamos con una bola de cristal que nos permitan decir se harán o no. No sabemos, pero trabajamos para que sean unos excelentes juegos y todos los comités y federaciones trabajamos en un mismo sentido”, sentenció.

