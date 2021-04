“No metas a mi novia en esto”: tensa discusión entre dos jugadores en el Masters 1000 de Montercalo

Hay deportes donde el silencio es vital para el desarrollo del juego y en el tenis muchos jugadores suelen molestarse cuando eso no se respeta durante los puntos. Fue lo que sucedió en el duelo entre el español Pablo Carreño y el italiano Stefano Travaglia en en el Masters 1.000 de Montecarlo, donde tuvieron un cruce de máxima tensión.

Ocurrió durante el séptimo juego del segundo set, cuando uno de los entrenadores de Carreño aplaudió un punto antes de que finalizara y eso molesto mucho a Travaglia. El jugador italiano de 29 años, actual número 67 del ranking ATP, no dudó en recriminárselo a su rival.

Travaglia le dijo al tenista asturiano que era una falta de respeto. Pero Carreño respondió recordándole que desde su bando, en donde estaba su novia, también se hacía lo mismo.

Esa acusación terminó de haciendo explotar a Travaglia, quien subió la voz en la discusión y le indicó al actual número 12 del mundo que no meta a su pareja en la discusión. “No pongas a mi novia en el medio, ten cuidado con lo que dices. Ella no dice nada. Dice ‘sí’ cuando gano el punto, no la pongas en el medio”, dijo el italiano en tono amenazante.

Pablo Carreño viene de ser campeón en el Andalucía Open (Foto: Europa Press)

Al ver la furia de su colega, Carreño trató de justificarse huyendo de la polémica. “La estoy poniendo porque está ahí”, se excusó. Finalmente, el encuentro se retomó y se resolvió en el tie break del segundo set, con una victoria para el español por 7-5 y 7-6.

Fue una victoria ajustada para el jugador español que viene de coronarse campeón del Andalucía Open, nuevo torneo del calendario de la ATP de categoría 250 y que se disputó en Marbella (Málaga) sobre tierra batida. En la final superó a su compatriota Jaume Munar por 6-1, 2-6, 6-4.

Fue su quinto trofeo en su octava final en el circuito, lo que le ha permitido subir esta semana hasta el número 12 del ranking ATP que continúa liderando el serbio Novak Djokovic. Su próximo rival en Montecarlo será el ruso Karén Jachánov, quien viene de imponerse al serbio Laslo Djere por 6-4 y 6-1.

SEGUIR LEYENDO: