“Así va a ser el Tren Maya”: mexicano se sorprendió al conocer metro de Qatar

La afición mexicana ya se hizo presente en Qatar, previo al inicio de la Copa Mundial 2022 y varios de los amantes del balompié comenzaron a recorrer varios sitios del país árabe para irse familiarizando. Tal es el caso de un internauta que no dudó en acudir al metro de dicho país y se viralizó por compararlo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México.

Fue en TikTok donde el usuario Paquito (@paquitodeus) compartió un clip de su visita al subterráneo de Qatar y comenzó a compararlo con el de Tierra Azteca.

“Ya llegamos al metro de aquí de Qatar, qué pedo, se parece al metro Rosario (...) justamente se parece a Pantitlán y por lo grande a Hidalgo donde se apareció la virgen, vamos a ver qué tanto se parece esto al metro de México”, dijo el influencer.

Tras pasar sus primeros minutos dentro de las instalaciones, Paquito se mostró desconcertado y describió que lo confundían las señalizaciones debido al idioma en el que se encontraban.

“Una de las cosas más importantes por las que no me está gustando este metro es porque los letreros no están en español. Punto para la CDMX”, recalcó.

Pero la situación no terminó ahí, ya que posteriormente enseñó que aparentemente en Qatar el subterráneo se divide por secciones.

“Algo que sí debo decir es punto para el metro de Qatar es que sí funcionan las escaleras eléctricas, algo que también se menciona es que esta es el área estándar y más allá es el VIP que literalmente seccionan por tu nivel adquisitivo, eso está feo, ahí me están denigrando, es como Sonora Grill. En la CDMX lo único que es el de chicas y el de chicos”, explicó.

Ya en el vagón, el connacional se desilusionó porque la dinámica social era completamente diferente a lo que se experimenta en México.

“Vamos a ver pues qué pasó, de primera no te la creo, agarramos lugar sentados; dos, no huele a agrio y tres si siento feo que en Qatar no hay venta ambulante. ¿Dónde está el de los CDS? punto para Ciudad de México. ¿Dónde está el de los pastes? punto para Ciudad de México”, comentó.

Asimismo, el joven ahondó en que otro hecho contrastante derivaba de los paisajes que podía observar en las ventanas del metro.

“Otro dato importante es que aquí se ve puro desierto y en CDMX al menos ves las casitas, las construcciones a medias, ves todo el cascarón todo gris y aquí ni siquiera hay nada”, añadió.

Para rematar y terminar con su primera experiencia en el metro de Qatar, el tiktok bromeó con que este transporte sería algo muy similar a uno de los proyectos más polémicos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Caí en la conclusión de que así va a ser el Tren Maya (...) yo sigo prefiriendo el metro de la CDMX es la mejor opción a nivel mundial. Esto no parece metro, parece plaza Antara”, finalizó.

El clip rápidamente se viralizó y varios internautas se mostraron divertidos con el carisma de Paquito:

“Se parece como a metro San Lázaro”. “Qué parte de Metro Tacubaya es esa”. ”El de la ciudad de México hasta se pelean por el lugar 8 puntos para el metro de México”, son algunas de las menciones.

