Impacto en la Champions League: Inter le ganó al Viktoria Plzen y decretó la eliminación del Barcelona

*Mkhitaryan marcó el 1 a 0

Este miércoles Inter de Milan se impuso ante su gente por 4-0 sobre Viktoria Plzen y consiguió su boleto a los octavos de final de la Champions League. En ese grupo, Bayern Múnich (12) también accedió a la siguiente fase, mientras que Barcelona (4) jugará la Europa League y el cuadro checo, que perdió todos sus partidos, fue eliminado.

El conjunto catalán se enfretará esta tarde ante los alemanes y la próxima semana al Viktoria Plzen. Sin embargo, aunque consiga dos triunfos, no le alcanzará para superar al equipo italiano. Cabe recordar que en caso de igualdad de puntos, lo que define las posiciones son los duelos entre ambos: Inter se impuso 2-0 en el Giuseppe Meazza y luego empató 3-3 en el Camp Nou.

En el triunfo de este miércoles, el conjunto de Simone Inzaghi contó con el argentino Lautaro Martínez entre los titulares y dio una asistencia en el tercer tanto. Por su parte, Joaquín Correa ingresó en el segundo tiempo y también dio un pase gol. Los tantos llegaron a través del armenio Henrikh Mkhitaryan, el bosnio Edin Dzeko, por duplicado, y Romelu Lukaku.

*Dzeko estampó el 2 a 0

Por el momento, los clasificados a octavos de final de la Champions League son Napoli, Brujas, Bayern Múnich, Inter de Milan, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, PSG y Benfica.

La gran sorpresa es que el Barcelona jugará nuevamente la Europa League en la segunda mitad de la temporada. Al igual que en la temporada pasada, cuando fue tercero en su Grupo de la Champions League, los conducidos por Xavi Hernández no dieron la talla en el máximo certamen y ahora les tocará luchar por un trofeo menor. Aunque, en esta ocasión hay varios equipos poderosos que se disputarán la copa con el Arsenal, Sevilla, Manchester United, Feyenoord, Roma y posiblemente Ajax, Atlético de Madrid y Juventus.

“En el fútbol se trata de no conceder. Si no ganas al Inter en casa es que no mereces seguir en esta competición. Este año duele más que la temporada anterior”, había declarado Xavi Hernández después del empate 3-3 con Inter de Milan en el Camp Nou, anticipando lo que sería la eliminación de su equipo que en la Liga de España luego perdió el clásico ante Real Madrid.

*La asistencia de Lautaro Martínez en el tercer gol del Inter de Milan

*La asistencia de Lautaro Martínez a Lukaku en el cuarto gol del Inter de Milan

