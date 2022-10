Caleb Plant noqueó brutalmente a su rival y lo celebró “enterrándolo”: qué dijo del festejo que generó un fuerte repudio

El boxeador estadounidense volvió tras la derrota con Canelo Álvarez con una impactante actuación

Caleb Plant tuvo el mejor regreso a los cuadriláteros. Luego de la derrota ante Canelo Álvarez, el boxeador estadounidense venció con un brutal KO en el noveno asalto a Anthony Dirrell y volvió a desafiar a los máximos exponentes del pugilismo. Sin embargo, su actitud en los festejos generó un fuerte repudio y tuvo que salir a aclararlo.

Fue una gran combinación la que metió Caleb Plant. Primero conectó al hígado de Dirrell y acto seguido, otro gancho al mentón que lo dejó sin reacción Anthony Dirrell. Mientras el árbitro decretaba el triunfo del estadounidense, este se acercó a su rival e hizo ademanes de entierro.

El boxeador estadounidense celebró "enterrando" a su rival, tras el brutal KO ante Anthony Dirrell

Fue el propio juez quien corrió a detenerlo, mientras se oía de fondo el abucheo del público presente en el Barclays Center, donde la pelea estelar fue la que protagonizaron Deontay Wilder y Robert Helenius. Si bien luego de esta reprochable actitud Caleb Plant se acercó a Anthony Dirrell y lo ayudó a ponerse de pie, su actitud fue muy repudiable en las redes sociales.

“Estaba enterrando toda la rivalidad. Eso es todo, no hay más que decir”, fue la ironía a la que apeló Plant en la conferencia de prensa. “Estoy seguro que todo el mundo había escuchado como él me odia y dijo que nunca dejaría que un chico blanco lo derrotara. Dejadme decir algo: la piel no gana peleas, las habilidades ganan peleas”, agregó sobre su gesto. Vale mencionar que la previa de la pelea fue caliente, con agravios de un lado y del otro.

El polémico festejo de festejo Caleb Plant (Getty Images)

Esto mismo había ocurrido con Canelo Álvarez, a tal punto que el estadounidense insultó a su madre y generó un escándalo en la previa. Luego del combate del 11 de junio de 2021 que terminó con triunfo por nocaut 11, situación que le permitió unificar los títulos al mexicano, Caleb Plant se disculpó.

“Estoy aquí para quedarme y creo que esta noche lo dejé muy claro. Soy uno de los mejores súper medianos del mundo. Me voy a sentar con Al Haymon, con Lou (DiBella), pienso que tengo el mejor equipo en el boxeo. Y quiero seguir haciendo grandes peleas y ganarle a los mejores súper medianos del mundo para volver a estar en la cima”, cerró Plant, en otra velada muy polémica.

El brutal nocaut de Wilder

La pelea de fondo de esta velada se cerró con otro espectacular nocaut. Antes de que la campana marcara el final del primer asalto, el boxeador estadounidense Deontay Wilder noqueó al finlandés Robert Helenius en la velada celebrada en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York). Con esta consagración, el púgil de 36 años regresó a la victoria después de las dos derrotas consecutivas ante Tyson Fury.

El ex campeón de los pesos pesados se movió con prudencia la mayor parte del round antes de desatar una mano derecha considerada desde hace tiempo como la mejor en el cuadrilátero. Supo al instante que se había acabado, y posó contra las cuerdas antes incluso de que se declarase el final de la pelea.

Wilder 43-2-1 (42 KOs) ganó con decisión en su primera pelea desde sus dos reveses por nocaut ante Fury, el último en un 11mo asalto el pasado octubre después de que el Rey Gitano se levantara tras caer dos veces a la lona. Pero Helenius (31-4) no pudo levantarse ni responder a ese derechazo que puso fin al combate cuando quedaban tres segundos para el final del primer asalto.

“Le tendí una trampa, le permití llegar y luego, cuando llegó, ataqué”, explicó Wilder. “Fue una gran noche”, se felicitó el estadounidense, que mejora el balance de su carrera hasta las 43 victorias, 42 de ellas por nocaut, dos derrotas y un empate. Con respecto a su próximo objetivo, el boxeador lo único que tiene claro es que está listo para continuar: “¿Quién será el próximo? Me apunto a lo que sea”, y agregó: “Andy Ruiz, Usyk o lo que sea. Estoy de vuelta. La emoción ha vuelto a la división de los pesos pesados”.

