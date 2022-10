La pesista ecuatoriana Neisi Dajomes obtuvo el oro en los Juegos Suramericanos de Asunción

Neisi Dajomes rompió el récord suramericano en su segundo intento de arranque.

Neisi Dajomes, la pesista ecuatoriana que se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la halterofilia del mundo, ganó una nueva medalla de oro y rompió un récord suramericano en su categoría durante los Juegos Suramericanos Asunción 2022, que se celebran en Paraguay. Dajomes participó en la división de los 87 kilogramos.

Los Juegos Suramericanos de Asunción se celebran desde el 1 al 15 de octubre de 2022. Este torneo es parte del ciclo olímpico previo a los Juegos de París 2024. El evento deportivo congregó a 15 países de la región y entregará cupos directos a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Hasta el momento, Brasil lidera el medallero con 132 medallas, 56 de oro. Le siguen Colombia, Venezuela, Chile y Argentina. Ecuador se ubica en el sexto lugar con 20 medallas, 9 de oro.

La medallista olímpica superó el récord suramericano al levantar 115 kilogramos en la modalidad de arranque.

“Neisi pulverizó todos los pesos de sus rivales de la serie en el primer intento de arranque, en el que levantó 110 kg; pero el objetivo estaba más allá, romper su propia marca de 113 kg, por lo que salió por segunda vez a la plataforma para registrar 115 kg”, informó el Comité Olímpico Ecuatoriano,

En cambio, durante el envión, la competencia se volvió reñida entre las representantes de Ecuador, Colombia, Brasil y Venezuela. Dajomes logró levantar 135 kilogramos y obtuvo un total de 250 kilogramos, lo que le valió el oro. La halterista ecuatoriana superó con 3 kilos a la brasileña Laura Nascimiento que obtuvo el segundo lugar.

Neisi Dajomes (Foto: Comité Olímpico Ecuatoriano).

“Habíamos trabajado con mis entrenadores para conseguir ambos objetivos, gracias a Dios lo logramos. Me siento muy feliz, no solo por el logro, sino también porque poco a poco me estoy adaptando a esta nueva categoría; es duro, pero tenemos fe en que vamos a lograr llegar al peso en buena forma. Esta medalla se la dedico, primero a Dios, a mi familia, entrenadores y todos los que me han apoyado”, dijo Neisi Dajomes luego de la premiación.

Dajomes, que es la primera mujer en obtener una medalla olímpica en Ecuador, no ha dejado de celebrar victorias este año, pues la deportista ya se coronó como campeona de los Juegos Bolivarianos de Valledupar y en el Panamericano de Pesas.

En una charla impartida por Dajomes y publicada en GK, la pesista señaló que se prepara para conseguir nuevamente una buena participación en las olimpiadas de París de 2024: “Si París viene, será por mí”, dijo. La deportista de élite ganó las Olimpiadas de Tokio 2020 y dedicó el triunfo a su mamá y hermano que fallecieron antes de verla coronada como la mejor del mundo.

Como es característico de Dajomes, en la plataforma lució impecable no solo por su técnica sino por su atuendo que incluyó un fulard rojo y trenzas africanas, ambos símbolos de sus raíces afro.

Pero Neisi Dajomes no es la única pesista que ha brillado en Asunción, su hermana, Angie Palacios obtuvo una medalla de oro en la categoría de 76 kilogramos. Palacios logró un total de peso levantado de 247 kilos, producto de los 113 de arranque y 134 de envión, en seis levantamientos perfectos.

La halterista Lisseth Ayoví también ganó una presea dorada en la división de más de 87 kilogramos, en la que además impuso una nueva marca suramericana en la modalidad envión, con 150 Kg: “Esto es un premio al trabajo, a la constancia y estoy feliz y agradecida de Dios...”, dijo la deportista.

Por su parte, el halterista ecuatoriano Dixon Arroyo, en la división +109 kg, registró un peso total levantado de 372 kg y obtuvo otra medalla de oro para Ecuador. “Por la medalla de oro me siento feliz, pero un poco decepcionado por las marcas ya que he levantado más peso; pero le agradezco a Dios por este logro muy importante para darle alegrías al país”, señaló Dixon.

