El Comité Olímpico Internacional analizará la situación deportiva en Guatemala y evaluará posibles sanciones

El Comité Olímpico Internacional (COI) analizará el caso vinculado al Comité Olímpico Guatemalteco en su próximos reunión de Comisión Ejecutiva que se desarrollará dentro de dos semanas. “Somos plenamente conscientes de las diversas decisiones judiciales. La Junta Ejecutiva del COI será actualizada sobre esta situación con motivo de su próxima reunión, 8 y 9 de septiembre”, comentó un portavoz del organismo olímpico internacional en información que dio a conocer el medio Around The Rings.

El problema que amenaza con el desconocimiento al Comité Olímpico Guatemalteco se inició hace 10 meses cuando el COI desaprobó las elecciones realizadas el 9 de octubre de 2021 por varias irregularidades. Los controvertidos sufragios fueron lideradas por el ex futbolista Jorge Rodas, único postulante.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala había decidido suspender provisionalmente algunos artículos del Código de Ética del Comité Olímpico Guatemalteco. Tras la reciente determinación de la Corte, Rodas y su plantilla asumirían al frente del COG en sustitución del actual comité ejecutivo encabezado por Gerardo Aguirre que había sido avalado por el COI y Panam Sports desde marzo.

Ahora se anuncia un nuevo paso en el tema: no hay precisiones para saber si tras esas jornadas se anunciarán sanciones contra el COG, pero la posibilidad no se descarta teniendo en cuenta las advertencias realizadas por el COI antes de conocerse la decisión este martes de la Corte de Constitucionalidad de ese país.

Ese tribunal del país centroamericano confirmó el amparo temporal que invalida la elección de los actuales dirigentes del COG, después del voto a favor de tres de sus cinco magistrados. El COI esperaba la revocación de esa normativa al considerarla una violación de la Carta Olímpica.

En una carta enviada al COG hace dos semanas, el COI alertaba de sus preocupaciones. “El COI ha sido informado de la reciente decisión provisional tomada por la Corte de Constitucionalidad en relación a los Estatutos y Reglamentos del CON de Guatemala, lo cual si se confirmara, impediría que el CON de Guatemala cumpla con la Carta Olímpica”, indicaba.

“Por consiguiente, se espera que esta decisión provisional sea levantada después de la audiencia a más tardar el 31 de agosto de 2022 y en caso contrario no habría otra opción salvo que referirlo a la Comisión Ejecutiva del COI para la acción apropiada de acuerdo a la Norma 27.9 de la Carta Olímpica como ya se ha mencionado en nuestra carta del 1 de Julio de 2022″, añadía.

“Sinceramente esperamos que prevalezca la razón en el interés del Movimiento Olímpico y de los atletas en Guatemala y le rogamos que nos mantenga informado sobre cualquier otro desarrollo de este tema”, expuso finalmente la misiva enviada por James Mcleod, director de Relaciones con los Comités Olímpicos Nacionales y de Solidaridad Olímpica, a Gerardo Aguirre, presidente del COG.

El desconocimiento del COI al organismo olímpico nacional pudiera provocar que sus deportistas no puedan representar a su país en las competiciones del ciclo olímpico con rumbo a París 2024 .De permitírsele competir lo harían sin la bandera, el himno y los uniformes nacionales.

El castigo del COI, además, podría decantar en una renuncia de Guatemala a organizar los Juegos Centroamericanos programados junto a Costa Rica a partir del 27 de octubre próximo.

Estas medidas contra el deporte guatemalteco preocupan al veterano dirigente olímpico guatemalteco Willi Kaltschmitt, en la actualidad miembro honorario del COI al cual fue elegido en 1988. “Creo que la resolución de la Corte de Constitucionalidad tenía suficiente jurisprudencia para no anular los estatutos aprobados por el COI. Eso lo comprueban los razonamientos de los votos disidentes de los dos magistrados”, dijo Kaltschmitt a Around The Rings.

“La advertencia realizada por el COI, y estas pruebas, podrían conllevar a las sanciones que este caso amerita. Me preocupan en especial los atletas y lo que pueda suceder con los Juegos Centroamericanos”, añade el directivo, que fue miembro de la Junta Ejecutiva del COI desde 2012. Esos Juegos son coauspiciados por Guatemala y Costa Rica a partir del 27 de octubre próximo.

Kaltschmitt, un ex jugador de béisbol y ex árbitro de boxeo actuante en varios Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo de la ex AIBA, se convirtió en miembro honorario del COI a fines de 2019 al cumplir 80 años, según el protocolo. Coincidentemente su última función en el COI fue de Director de Protocolo.

Empresario, administrador deportivo, embajador en Cuba de 1998 a 2000, y miembro de la Junta Ejecutiva de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, Kaltschmitt tuvo que ver también con el rescate por Guatemala de los Juegos Centroamericanos en 1986, hoy amenazados tras la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Es presidente honorario de la Organización Deportiva Centroamericana.

