Ancelotti confirmó que una de las máximas estrellas del Real Madrid pidió abandonar el club: “No hay marcha atrás”

Casemiro pidió marcharse del Real Madrid y recalaría en Manchester United (Foto: Reuters)

“He hablado esta mañana con él, quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad”. Con esa frase Carlo Ancelotti confirmó que el brasileño Casemiro pidió marcharse del Real Madrid y ser transferido al Manchester United antes del cierre del libro de pases.

El entrenador del Merengue aceptó que mantuvo una conversación con el mediocampista de 30 años donde le comunicó su deseo de abandonar el fútbol español: “Esto el club lo entiende por lo que Casemiro ha hecho aquí. Por la persona que es debemos respetar este deseo que tiene. Hay negociaciones en este momento, nada es oficial, sigue siendo jugador del Real Madrid pero es claro: su voluntad es salir. Y si sale, si encuentran un acuerdo, tenemos recursos para reemplazarlo”.

“No lo intenté convencer, solamente he escuchado. Soy muy confidente con él, nos ha ayudado mucho, escuchando su voluntad, su deseo, creo que no hay manera de volver atrás. Es tener en cuenta esto. Si la negociación sale bien por él, tenemos que desearle lo mejor. Ahora es difícil hablar porque no sé qué va a pasar en las próximas horas, si se queda o no. Si no se queda, es claro que el agradecimiento para él es grande. Lo ha hecho y lo está haciendo muy bien”, reconoció.

El jugador sudamericano se inició en el San Pablo de su país, pero para el 2012 ya desembarcó en la filial del Merengue, aunque rápidamente empezó a ser considerado en la plantilla principal. Si bien sumó una cesión durante el 2014/15 en el Porto de Portugal, donde duró poco y fue llamado a regresar para afianzarse definitivamente en el club español.

“Veo que sus compañeros lo entienden, para hacer una evaluación tenemos que tener en cuenta cuánto cariño y cuánto respeto tiene todo el Real Madrid, incluso los jugadores, con él. Cuando él pide, tiene la voluntad de buscar un nuevo desafío, tenemos que entenderlo y aceptarlo. Máximo respeto y máximo cariño. No nos enfadamos, no estamos triste. A nivel personal cuando estás con una persona tan amable, tan seria, profesional, es claro que no estás contento, pero prevale el respeto para su decisión”, aclaró el entrenador del equipo.

“Son temas personales, creo que Casemiro entiende muy bien lo que es el Real Madrid, pero después está la voluntad. A mi me pasó algo parecido, cuando era entrenador de Milan, llega un momento que tu te encuentras muy bien pero quieres probar algo nuevo. También me encontraba muy bien con un club que era una familia como Milan en aquel tiempo, pero piensas probar una nueva experiencia en una nueva liga, en un nuevo país, con un nuevo idioma, es algo personal. Lo entiendo perfectamente”, analizó el italiano.

La información indica que el Manchester United desembolsaría unos 60 millones de euros para consolidar una de las grandes transferencias del actual mercado de pases y piensa en presentarle un contrato por cinco años que rondaría casi los 100 millones de euros brutos para el futbolista que también se destaca en la selección de su país.

Ancelotti avisó que no saldrán al mercado a buscar un mediocampista para reemplazarlo y advirtió que apostará en ese sitio por Toni Kroos, Tchouaméni o Camavinga. “Dentro de la plantilla el recambio lo tenemos, tenemos muchos jugadores buenos que pueden jugar en esa posición”, sostuvo.

Ganador de 18 títulos con la camiseta blanca, Casemiro buscará a fin de año conseguir el gran título que el falta con su país: la Copa del Mundo. Brasil, integrante del Grupo G, debutará ante Serbia el jueves 24 de noviembre y luego enfrentará a Suiza y Camerún.

Mientras tanto, deberá adaptarse a un club que está en plena crisis. Los Diablos Rojos acaban de fichar a Erik ten Hag como nuevo entrenador, pero el arranque de la Premier League es para el olvido con dos derrotas ante Brighton And Hove y Brentford que lo ubicaron en la última colocación de la tabla. Para colmo, Cristiano Ronaldo presiona para dejar las filas de una entidad que disputará la Europa League tras quedar en la sexta posición de la temporada anterior.

