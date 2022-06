“La mala noticia es que estoy lesionado y necesito cirugía”: CM Punk anunció su retiro temporal del ring

CM Punk se lesiona y requiere de una cirugía. (Foto: All Elite Wrestling)

En plena transmisión del evento estelar en la AEW Rampage en Ontario, CM Punk anunció su retiro temporal del ring debido a una lesión. Misma que lo obliga a someterse lo antes posible a una cirugía, sin embargo el luchador no descartó su regreso una vez se recupere.

Se le llenaron los ojos de lágrimas al hablar por el micrófono antes sus seguidores, al decirles que les tenía buenas y malas noticias. “La mala noticia es que estoy lesionado y necesito cirugía. Un par de cosas están rotas. El más grande es mi corazón porque no hay nada que ame más que actuar para todos ustedes, y quería ir a una gran carrera. Esas son las malas noticias”, comentó CM Punk a la audiencia del AEW Rampage.

Por otro lado, la buena noticia dentro del amargo discurso es que el luchador mencionó que todavía puede hacer lo que más le apasiona. Se dijo inspirado por sucesos que ha enfrentado anteriormente, pues siempre ha vuelto después de cosas peores.

“Este es un bache en el camino. Duele. Duele como el infierno. Quiero luchar por ustedes”.

CM Punk contra John Cena (Foto: Twitter@WWE__History)

Punk describió su lesión como una “rueda” rota. Y dijo que piensa regresar más grande, más rápido, más fuerte y más hambriento que nunca.

La declaración impactó a los presentes pues “The Best In the World” acababa de derrotar a “Hangman” Adam Page el pasado 29 de mayo en Double or Nothing 2022. Se le veía un estado de ánimo decaído y a pesar de ello le regaló una esperanza a sus fans, prometiéndoles que estaría de vuelta para luchar por el Campeonato Mundial. Pero durante su ausencia se coronará un campeón interino.

El comunicado completo se encuentra en video a través de la cuenta oficial de Instagram de All Elite Wrestling, donde se ve a un CM Punk destrozado vestido con ropa deportiva de tonos neutros, pero portando con orgullo su cinturón de campeó dorado.

Punk, que perteneció a las filas de Ring of Honor (ROH), Total Nonstop Wrestling (TNA), no compite dentro del circuito luchístico desde el Royal Rumble de 2014; luego de dicha presentación, abandonó la World Wrestling Entertainment. En noviembre de ese año indicó, en el podcast Art of Wrestling de Colt Cabana, que el médico Chris Amman actuó con negligencia cuando evaluó sus lesiones en WWE.

CM Punk luego de vencer a John Cena en MITB 2011. El mano a mano fue catalogado como una lucha de cinco estrellas para el periodista Dave Meltzer. (Foto: WWE)

El autodenominado Best in the World también incursionó en las artes marciales mixtas. Firmó un contrato con la Ultimate Fighting Championship, pero cayó en sus dos intervenciones en el octágono: en el UFC 203 y 225 frente a Mickey Gall y Mike Jackson, respectivamente.

En noviembre de 2019 obtuvo un contrato por FOX para ser uno de los participantes en el programa WWE Backstage. Previo a su vuelta al pro-wrestling, se desempeñó como analista de MMA y como actor; figuró como el protagonista de la película Maldición en el tercer piso y participó en Heels, serie protagonizada por Stephen Amell.

