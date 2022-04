Pachuca vs Monterrey: riña a las afueras del estadio Hidalgo dejó siete detenidos y tres policías lesionados

(Foto: Instagram/tuzosoficial)

A menos de dos meses de la tragedia en el estadio de La Corregidora, en Querétaro, este sábado se registraron otros actos de violencia a las afueras del estadio Hidalgo, donde se realizó el encuentro entre los Tuzos del Pachuca y Rayados del Monterrey, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX.

De acuerdo con los reportes, el conato bronca sucedió al finalizar el partido que ganó Tuzo 3 a 0, cuando tres seguidores de La Pandilla, la barra de Rayados, dos hombres y una mujer, caminaban sobre una vía cuando uno se hizo de palabras con pseudoaficionados de Pachuca, lo que derivó en un ataque hacia los dos varones de al menos seis integrantes de los grupos de animación local

Entre la gente que se encontraba cerca del pleito se escuchó una voz femenina quien pidió detener la agresión argumentando que la afición hidalguense no se comporta así. “Ya déjenlo, nosotros no somos así, no hacemos eso”, expresó

#DeÚltimaHora

🚨 Reportan riña entre aficionados en inmediaciones del estadio #Hidalgo dejando saldo preliminar de 3 policías heridos y 7 personas detenidas. Aquí uno de los videos q circulan en redes, sobre el incidente ocurrido tras el encuentro entre Tuzos y Monterrey. pic.twitter.com/NpSZ3xnSaG — Alejandro Gálvez (@AlexGalvezQ) April 24, 2022

Según el reporte, aficionados de los Tuzos denunciaron los actos de los mismos barristas de Pachuca para que los policías llegaran a controlar la situación; sin embargo, éstos fueron agredidos.

En su huida, integrantes de la porra de Tuzos comenzaron a romper retrovisores de vehículos estacionados e intentaron huir en un vehículo Spark.

Al ser encapsulados, los individuos se tornaron agresivos y lanzaron golpes hacia los uniformados, por lo que fueron intervenidos y asegurados.

Durante el hecho, tres policías resultaron con lesiones y los sujetos involucrados, siete en total, fueron detenidos.

De manera extraoficial se conoció que se solicitó al Club Pachuca revocar las credenciales de los integrantes de la porra del Pachuca que participaron en este suceso, para que les prohíban el acceso la estadio.

Sanciones en Querétaro

Aficionados del Querétaro y aficionados del Atlas originaron un conato de pelea que terminó invadiendo la cancha (Foto: EFE)

El pasado 8 de marzo, la Liga MX anunció la suspensión de la actual directiva de Querétaro por cinco años cómo una de las sanciones establecidas por la batalla campal que se celebró en el Estadio la Corregidora entre las barras de Gallos y Atlas, la cual dejó un saldo de 26 personas heridas.

El presidente de Liga MX, Mikel Arriola, dio a conocer la sanción después de la Asamblea Extraordinaria que se realizó vía remota con los equipos de Primera División.

Cabe mencionar que minutos antes, Arreola condenó los hechos en su cuenta de Twitter y señaló una ausencia de seguridad en el estadio:

“Inadmisible y lamentable la violencia en el estadio la Corregidora de Querétaro. Se castigará ejemplarmente a los responsables por la ausencia de seguridad en el estadio. La seguridad d nuestros jugadores y afición es prioridad! Seguiremos informando”

Además, en entrevista con ESPN, el presidente de la Liga MX recalcó que no hubo un protocolo adecuado cuando se detectó la campal en las tribunas que luego se trasladó a las afueras del inmueble. Sin embargo, reconoció que al abrir el acceso a las cancha muchas familias pudieron resguardarse de los pseudoaficionados.

Estadio La Corregidora de Querétaro

Además de sancionar a la directiva, Querétaro tendrá que jugar un año a puerta cerrada todos sus partidos de local, un castigo que implica también al equipo femenil e inferiores. Los Gallos deberán pagar una multa por un millón 300 mil peros y su barra estará fuera por tres años en casa y un año de visitante.

Por su parte, el equipo de animación de Atlas no podrá estar presente por los próximos seis meses. Además, Querétaro perderá el partido ante los rojinegros de la jornada 9 por un marcador de 0-3.





SEGUIR LEYENDO:

<a href="https://www.infobae.com/america/deportes/2022/04/24/andres-guardado-y-diego-lainez-levantaron-la-copa-del-rey-su-primer-titulo-con-real-betis/">Andrés Guardado y Diego Lainez levantaron la Copa del Rey, su primer título con Real Betis</a>

<a href="https://www.infobae.com/america/deportes/2022/04/24/video-los-goles-de-valdes-y-henry-martin-en-la-victoria-de-america-vs-tigres/">Video: los goles de Valdés y Henry Martin en la victoria de América vs Tigres</a>

<a href="https://www.infobae.com/america/deportes/2022/04/23/checo-perez-lanzo-advertencia-a-verstappen-y-leclerc-ire-por-la-victoria/">Checo Pérez lanzó advertencia a Verstappen y Leclerc: “Iré por la victoria”</a>