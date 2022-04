Talleres hace su estreno en la Copa Libertadores ante universidad Católica en Córdoba: hora, TV y formaciones

Talleres debuta en la Copa Libertadores recibiendo a Universidad Católica de Chile

La Copa Libertadores no se detiene y esta tarde será el turno del debut para Talleres de Córdoba. Los cordobeses iniciarán su camino dentro del Grupo H recibiendo, desde las 19, a Universidad Católica de Chile. Se verán las caras en el Estadio Mario Alberto Kempes, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera. Televisará Fox Sports.

La T no llega a este partido en las mejores condiciones, ya que viene de caer por 2 a 1 en su visita al Bosque de La Plata para enfrentar a Gimnasia en el estreno del portugués Pedro Caixinha como director técnico. Tras ocho jornadas, solamente posee cinco unidades y aparece en el fondo de la tabla de la Zona 1 de la Copa de la Liga junto a Atlético Tucumán, a nueve puntos de Argentinos Juniors, último elenco en figurar en puestos clasificatorios a la Fase Final.

“Es muy importante ganar el primer partido de Fase de Grupos. Siempre que no gano, me enojo conmigo. Queremos pasar a octavos de Libertadores o seguir por vía de la Sudamericana. Esa es nuestra visión. Lo siento bien a Talleres. Tuvimos 24 horas para el luto por la derrota. No es perder sino aprender. Luego, arrancamos. Encontré un equipo receptivo. Se recuperaron, hay una gran motivación para este gran torneo”, esbozó el luso en conferencia de prensa.

El entrenador, que reconoció que ni Diego Valoyes ni Michael Santos estarán disponibles para este duelo, advirtió: “Queremos pasar a Octavos de Libertadores o seguir en competencias internacionales por vía de la Sudamericana. Esa es nuestra visión”

La visita, por su parte, llega con los ánimos renovados luego de quedarse con la victoria en el clásico universitario, al imponerse por 2 a 1 ante la Universidad de Chile. De este modo cortaron una racha negativa de cuatro derrotas en fila. Con este triunfo suma 12 unidades, lo que lo posiciona a cinco del líder Colo Colo.

Serán de la partida los argentinos Nehuén Paz, Diego Buonanotte y Federico Zampedri.

Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Rafael Pérez, Enzo Díaz, Ángelo Martino; Juan Méndez, Rodrigo Villagra; Matías Esquivel, Héctor Fértoli, Matías Godoy; y Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.

Universidad Católica: Sebastián Pérez; Branco Ampuero, Nehuén Paz, Alfonso Parot; Raimundo Rebolledo, Felipe Gutiérrez, Juan Leiva, Cristian Cuevas; Diego Buonanotte; Gonzalo Tapia y Fernando Zampedri. DT: Felipe Gutiérrez.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Hora: 19

Televisación: Fox Sports