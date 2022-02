Un futbolista emuló a Higuita y se convirtió en el gran candidato al mejor gol del año: “Lo recordaré por el resto de mi vida”

El gol candidato al Puskas

A casi dos meses del inicio del 2022 el fútbol mundial ya tiene un candidato que podría llegar a ganar el premio al mejor gol del año que entrega la FIFA en cada cierre de temporada.

El lateral izquierdo del Western United, Benjamin Garuccio, se convirtió en el protagonista de la jornada después de lo que ocurrió en el partido contra el Western Sídney Wanderers de la primera división de Australia.

El joven de 26 años aportó dos goles en la victoria de su equipo por 3-2 y fue uno de ellos el que recorrió el mundo por la inesperada definición con un movimiento que popularizó el ex arquero colombiano René Higuita: el escorpión.

Las imágenes se volvieron virales rápidamente y en ellas se pudo ver la jugada en cuestión. Corrían los 68 minutos, el Western United se imponía en el marcador por 2-1 (con un gol de Garuccio), y los locales seguían atacando.

Prijovic capturó el balón por la banda izquierda, levantó la cabeza y vio a Garuccio dentro del área. De tres dedos sacó el centro que parecía pasado, pero nadie contó con la elasticidad del lateral con la que sorprendió no solo al arquero rival sino hasta a sus propios compañeros.

“Lo he visto cuatro veces y todavía no me lo creo”, fue el comentario que lanzó uno de los relatores que transmitió el partido y del cual se hizo eco hasta la propia FIFA, publicando el gol y el relato en sus redes sociales.

“Un momento que recordaré por el resto de mi vida”, aseguró el protagonista de la exquisita definición en su cuenta de Twitter junto a tres emojis: una carita sonriente, una pelota y un escorpión. Éste fue su tercer gol en 121 partidos en la A-League, en donde también suma 6 asistencias hasta el momento.

Con el triunfo por 3-2 (con un doblete suyo incluido), el Wester United lidera la tabla con 23 puntos, uno más que el Melbourne City, su inmediato perseguidor. El Western Sydney Wanderers, en cambio, cayó al octavo escalón al estancarse en 12 puntos.

Cabe destacar que el oriundo de Adelaida (Australia) fue internacional sub 19 y sub 23, pero con 26 años todavía no ha tenido la oportunidad de debutar con la selección mayor. Antes de formar parte del Western United, el australiano pasó por el Melbourne Heart, Melburne City y Adelaide United. También tuvo un paso por Europa, al integrar las filas del Heart of Midlothian de Escocia en 2018.





SEGUIR LEYENDO