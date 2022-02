“El día que Leo casi ficha por Real Madrid”: las revelaciones del biógrafo de Messi a horas del duelo de PSG por Champions League

El biógrafo de Messi aseguró que Real Madrid tuvo la chance de ficharlo antes de que debute en Barcelona (Foto: EFE)

El nombre de Lionel Messi ya sonaba con fuerza en tierras catalanas mucho tiempo antes que el argentino tuviese su estreno oficial en el Barcelona. La dirigencia había visto sus habilidades y fue el propio Carles Rexach quien se sorprendió en el 2000. El mítico integrante de la estructura blaugrana no aguantó a sus pares de la Comisión y decidió hacerle firmar a Leo una especie de contrato en una ya mítica servilleta con apenas 13 años.

Lo que no todos saben, es que un tiempo después de su arribo al club y de toda esa escena en un bar, Real Madrid estuvo cerca de ficharlo sin que haya tenido su debut en primera. En la columna titulada “el día que Leo casi ficha por el Real Madrid” que firmó el periodista Guillem Balagué para el diario francés Le Parisien se detalla un poco más de la vez que el Merengue estuvo más cerca de quedarse con la perla argentina.

El representativo de la capital española se interesó muchas veces en contratar a la Pulga, pero según el biógrafo de Messi la chance más firme se desarrolló en el otoño del 2001. El Barcelona había designado a Javier Pérez Farguell como nuevo director general y en su revisión de contratos se topó con uno que le llamó la atención.

“Echó un vistazo al primer contrato de Messi, redactado unos meses antes, y se quedó perplejo al descubrir que le habían garantizado 100 millones de pesetas por temporada, una cantidad excesiva para un chico de 14 años que aún no podía utilizar en su totalidad. La decisión no había sido suya y decidió dar marcha atrás en este compromiso. Se ofreció un nuevo contrato por una cantidad menor”, afirmó Balagué, quien publicó en 2014 el libro “Messi” con prólogo de Alejandro Sabella y aporte de Pep Guardiola.

Balagué, el biógrafo de Lionel Messi (Foto: Gustavo Gavotti)

Según detalló el también autor de una biografía sobre Cristiano Ronaldo, el directivo del Blaugrana argumentó que debían reducirle el salario por una cláusula que impedía pagar tanto a un juvenil. Por entonces, las reuniones entre las partes no llegaban a buen puerto y Jorge Valdano seguía atento el mapa de negociaciones desde su rol de director deportivo del Real Madrid.

“¿Quién se cree que es? ¿Maradona? Detengamos esto ahora y él puede regresar a Argentina”, afirmó Balagué que fue una de las frases que lanzó un directivo de la entidad catalana durante esos días de tensión. Valdano ya le había hecho saber a la familia del joven futbolista que el Merengue estaba “dispuesto a pagar más, pero no quería declarar la guerra al Barça”, recordó el periodista en su columna.

“No hubo oferta oficial del Real Madrid, pero no hacía falta. ‘Creo que iremos a Madrid’, murmuró alguien en la sala donde se reunían Messi y sus abogados”, especificó Balagué.

La historia que continuó es conocida: la oficial. Messi tuvo su primera irrupción con la camiseta que marcaría una época en noviembre del 2003 durante un amistoso ante el Porto y sumaría sus primeros minutos oficiales el 16 de octubre del 2004 en el derby ante el Espanyol.

Aquella cifra que sorprendió al directivo del Blaugrana terminaría siendo justificada con creces a juzgar por el balance hecho tras su partida del club a más de dos décadas de su arribo. Se marchó de tierras catalanas como el futbolista con más goles, más partidos, más títulos y más victorias en los 121 años de historia del Barcelona, entre otras decenas de récords que quebró como representante de la institución.

Leo volverá a enfrentar al Real Madrid durante los próximos días por Champions League (Foto: Reuters)

A menos de un año de aquella recordada conferencia de prensa anunciando su adiós, su historia de amor con el club español volverá a recrudecer por un compromiso especial que afrontará su PSG por los octavos de final de la Champions League: recibirá en el Parque de los Príncipes al Real Madrid el próximo martes 15 de febrero y luego jugará la revancha de esa llave el miércoles 9 de marzo en el Santiago Bernabéu.

Ese coqueteo del Merengue para conquistar a Messi no fue el único a lo largo de la historia. El ex presidente Ramón Calderón y hasta el propio Florentino Pérez reconocieron públicamente que hubiesen intentado fichar a Leo, aunque no dieron especificaciones sobre alguna oferta. Algo que sí hicieron en el pasado el diario alemán Der Spiegel y el periodista italiano Gianluca Di Marzio, quienes dieron detalles de las supuestas propuestas que le hicieron llegar al rosarino en distintas etapas.

