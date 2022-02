Nueva polémica con la nadadora transgénero Lia Thomas en Estados Unidos: sus compañeras buscan excluirla de la competencia

La nadadora transgénero Lia Thomas sigue en el ojo de la tormenta en Estados Unidos (Foto: AFP)

Tras el cambio de las política transgénero que hizo recientemente la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA), los compañeras de equipo de la nadadora Lia Thomas han alimentado nuevamente la polémica al emitir un comunicado en su contra: un grupo de 16 atletas de la Universidad de Pensilvania en la que pidieron a diferentes entidades que no emprendan acciones legales para desafiar las nuevas políticas de la USA Swimming.

La carta, escrita por Nancy Hogshead-Makar, directora ejecutiva de Champion Women y campeona olímpica de natación, en representación de las compañeras del equipo de natación de Thomas, fue enviada a la propia universidad y a los organizadores de la Ivy League para mostrar apoyo a esas normas que le podrían impedir que la famosa nadadora transgénero competir en los campeonatos de la NCAA de marzo.

En el escrito al que tuvieron acceso algunos medios estadounidenses, entre ellos la cadena CNN, los miembros del equipo de natación de la UPenn sostienen que Lia tiene una “ventaja injusta sobre la competencia”.

Lia Thomas compite por la Universidad de Pensilvania (Foto: Getty Images)

“Apoyamos totalmente a Lia Thomas en su decisión de afirmar su identidad de género y hacer la transición de hombre a mujer. Lia tiene todo el derecho de vivir su vida de manera auténtica. Sin embargo, también reconocemos que cuando se trata de competencias deportivas, la biología del sexo es un tema separado de la identidad de género de alguien. Biológicamente, Lia tiene una ventaja injusta sobre la competencia en la categoría femenina, como lo demuestran sus clasificaciones: ha pasado del número 462 como hombre al número 1 como mujer”, dice el documento.

Lia Thomas compitió para el equipo masculino de la Universidad de Pensilvania durante tres temporadas antes de someterse a más de dos años de tratamientos hormonales para cambiar de sexo. Ahora compite en el equipo de natación femenino y ha dominado las competencias, incluso registró los tiempos más rápidos en dos eventos distintos esta temporada.

Recientemente, USA Swimming, que es el organismo rector de la natación en Estados Unidos, anunció un cambio de políticas que pone en jaque el futuro deportivo de Thomas. Un panel de tres expertos médicos independientes determinará si un nadador tiene una ventaja competitiva debido a su desarrollo físico previo como hombre, además de asegurarse que el nivel de testosterona en la sangre no supere un determinado umbral.

USA Swimming, que es el organismo rector de la natación en Estados Unidos, anunció un cambio de políticas que pone en jaque el futuro deportivo de Lia Thomas (Foto: Getty Images)

Nancy Hogshead-Makar, ganadora de tres medallas de oro y una de plata en los Juegos Olímpicos de verano de 1984, quien apoyó el comunicado de las compañeras de Lia Thomas, elogió estas nuevas pautas en declaraciones a Fox News. “La política de elegibilidad de USA Swimming es excepcional para las mujeres biológicas. Primero, declara que el propósito de la evaluación es garantizar que las mujeres transgénero no tengan una ventaja injusta en los deportes competitivos. Segundo, requiere que las mujeres transgénero demuestren que han mitigado su ventaja de la pubertad masculina”, enfatizó.

Aunque Lia Thomas se clasificó para los campeonatos de la NCAA, que están programados del 16 al 19 de marzo en Atlanta, todavía su presencia no está asegurada. “Pedimos que UPenn y la Ivy League nos apoyen como mujeres biológicas y no emprendan acciones legales con la NCAA para desafiar estas nuevas políticas de inclusión de atletas”, cierra el comunicado de sus compañeras, cuyos nombres no fueron incluidos.

