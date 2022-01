El inesperado dardo de Max Verstappen a Lewis Hamilton que encendió el receso de la Fórmula 1

Lewis Hamilton tuvo hidalguía el día de la derrota y reconoció el título de Max Verstappen. Luego no hizo ninguna declaración (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La cuenta regresiva comenzó para la Fórmula 1, que en menos de un mes tendrá sus nuevos autos en la pista. Hay mucha expectativa por el cambio radical en el reglamento técnico y el que empezó a calentar los motores, al menos desde la dialéctica, es el campeón mundial, Max Verstappen, quien le lanzó un dardo a Lewis Hamilton, que sigue en silencio. El neerlandés de Red Bull buscó aguijonear al inglés de Mercedes, cuya continuidad fue puesta en duda dos veces por el dueño y accionista del equipo alemán, Toto Wolff.

“Todo lo que venga ahora es simplemente un extra y voy a disfrutarlo. Necesitás un poco de suerte para luchar por siete u ocho. Necesitás un coche dominante también para hacer eso, así que no siempre tienes esa suerte o no estás en esa era. A veces no ocurre”, declaró Verstappen en una breve entrevista con uno de sus sponsors, Car Next.

Mucho se debatió durante sobre si Hamilton habría ganado siete títulos si no hubiese estado en la mejor escudería, como lo fue Mercedes desde el inicio de la era híbrida en 2014, cuando los coches comenzaron a usar un motor de combustión y otro eléctrico. La casa de Stuttgart obtuvo ocho títulos de Constructores al hilo y Lewis plasmó seis coronas: 2014, 2015 y de 2017 a 2020 inclusive. En 2008 se consagró con el team McLaren.

Hamilton lideró toda la carrera en Ab u Dhabi y en la última vuelta Verstappen lo superó (AP Photo/Hassan Ammar)

“Yo siempre quise ganar un título y vamos a ver a dónde vamos desde ahí. Todo lo que venga ahora es un extra, pero eso no significa nada. Si pierdo una carrera, me molestará, pero quizás algunos minutos más tarde diré ‘vale, está bien’”, agregó Max, de 24 años y que en esta temporada eligió llevar el número 1 en su auto, en reemplazo de su tradicional 33.

En tanto que ser campeón mundial no lo durmió en los laureles y afirmó: “Siempre me digo a mí mismo: ‘No eres perfecto en ninguna área’. Creo que siempre se puede mejorar. No se trata de un progreso masivo, sino de un trabajo detallado e incansable. Se trata de preguntas del tipo ‘¿cómo puedo ayudar a que un fin de semana de gran premio sea aún mejor? ¿Cómo puedo prepararme mejor? ¿Cómo puedo entender mejor cómo optimizar el equilibrio del coche? ¿Cómo puedo sacar más provecho de los neumáticos?’”.

Sobre lo que viene en el próximo campeonato, analizó: “Los neumáticos son completamente diferentes”. En 2022 las cubiertas serán de 18 pulgadas contra las de 13 que se usaron hasta la pasada temporada.

Max Verstappen probó las nuevas gomas de 18 pulgadas en los ensayos de post temporada, también en Abu Dhabi el mes pasado (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En tanto que no piensa repetir todo lo que hizo en 2021 para poder retener la corona: “No creo que tenga que ser así todos los años. Tampoco creo que dures mucho en la F1 así. Fue una temporada increíble, con muchas cosas imprevistas. Tal vez no tenga que hacer lo que hice en 2021″.

En cuanto a Hamilton, según se desprendió de las declaraciones de Wolff, el corredor británico sigue herido por la definición del título en Abu Dhabi, luego de que el Director de Carrera de la F1, Michael Masi, antes de la reanudación de la carrera tras el despiste del Williams de Nicholas Latifi, les ordenara a los rezagados que dejaran pasar a Verstappen, quien tuvo cinco autos delante. Como Max había puesto gomas blandas antes del último giro, tuvo mejores condiciones en su auto que Hamilton, al que superó tras el relanzamiento. Ganó la carrera y se adjudicó su primer título en la Máxima.

Verstappen y su pareja Kelly Piquet, de visita en Austria (@maxverstappen1)

Si bien la Federación Internacional del Automóvil (FIA) está llevando a cabo un análisis exhaustivo de todo lo que pasó en esas instancias finales, no cambiará el resultado final. Por eso la especulación es que Mercedes está presionando a la entidad rectora para que remueva de su puesto a Masi.

Las pruebas de pretemporada comenzarán el 23 de febrero y seguirán por otras dos jornadas en el Autódromo de Montmeló en Barcelona. Luego el gran circo se trasladará al Autódromo Internacional de Sakhir en Bahréin, donde los ensayos seguirán del 11 al 13 de marzo, en el escenario en el que comenzará la temporada una semana más tarde.

En cuanto a las presentaciones de los autos, por ahora solo cuatro escuadras anunciaron sus fechas: Aston Martin (10/02), McLaren (11/02), Ferrari (17/02) y Mercedes (18/02), que ya anticipó un boceto de su W13 con los lineamientos de las novedades técnicas.

