Por qué Raúl Jiménez podría no jugar con México en las eliminatorias mundialistas

Raúl Jiménez sería baja por lesión con el Tri (Foto: REUTERS/José Cabezas)

La Selección Mexicana está próxima a reanudar actividades de cara a las eliminatorias del octagonal de Concacaf de la Copa Mundial Qatar 2022 y Gerardo Martino, técnico del equipo azteca, ya compartió su lista de convocados, dentro de los nombres que aparecieron para la táctica ofensiva está el de Raúl Jiménez.

El delantero del Wolverhampton reportará con la concentración del Tri en los próximos días, sin embargo, estaría en riesgo de no tener minutos en los duelos ante Jamaica, Costa Rica y Panamá. En el partido de Brentford vs Wolves, correspondiente a la Premier League, Raúl Alonso no fue convocado para el juego y no tuvo actividad con su equipo.

Bruna Lage, técnico del conjunto inglés, reveló que El lobo de Tepeji presentó una molestia en la pantorrilla durante la semana de entrenamientos, así que para el duelo del sábado pasado prefirieron darle un descanso poco antes de reportar con la escuadra mexicana.

Aunque no juegue ante Jamaica el próximo jueves 27 de enero, su presencia en los entrenamientos con el resto del equipo servirían para la unificación del equipo (Foto: EFE/José Méndez)

En conferencia de prensa, Bruno Lage explicó la ausencia de Raúl Jiménez con el Wolverhampton: “Sintió algo en una pantorrilla, así que quisimos cuidarlo”. Dicha molestia afectaría su participación con el Tata Martino y de agravarse la lesión se convertiría en una baja del Tricolor.

Una vez que el canterano americanista llegue al país, el equipo médico de la Selección analizará la condición médica de Jiménez para determinar si podrá jugar con la escuadra azteca, según reportó ESPN. El mismo portal explicó que una vez que se le notificó al combinado nacional la situación de Raúl Jiménez, se tomó la decisión de traerlo al país para los dos partidos como local que tendrá en el Estadio Azteca.

Incluso el propio conjunto inglés habló de la condición física en la que se encuentra Raúl Jiménez y se evidenció la probabilidad de que no juegue con el Tri.

El Tata Martino estaría considerando traer a Raúl Jiménez a México aunque no pueda jugar (Foto: EFE/EPA/Erik S. Lesser)

“Raúl sí se unirá (a la Selección Mexicana), pero creemos que es poco probable que esté lo suficientemente en forma para jugar al presentar una lesión muscular de la pantorrilla”, comentó el técnico del Wolverhampton.

A pesar de que podría no jugar ningún minuto de los partidos eliminatorios, Martino habría decidido traerlo a México, de acuerdo con información de ESPN, así que se descartó su ausencia de los entrenamientos que tendrá el combinado azteca a finales del mes de enero para el octagonal mundialistas.

Aunque no juegue ante Jamaica el próximo jueves 27 de enero, su presencia en los entrenamientos con el resto del equipo servirían para la unificación del equipo e integrar a los recién convocados con la Selección Mexicana.

Jiménez es uno de los jugadores más experimentados con el equipo azteca (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Jiménez es uno de los jugadores más experimentados con el equipo azteca, por lo que su conocimiento sería vital para generar una armonía en los vestidores y trabajar con el ánimo de cara a los compromisos más importantes del octagonal de Concacaf.

Durante los torneos de verano de 2021 que jugó México, el delantero de 30 años no pudo participar en ellos debido a que se estaba recuperando de su fractura de cráneo que tuvo en noviembre de 2020. Así que el principal argumento del Tata Martino para convocarlo consiste en integrarlo a la concentración del Tri de cara al Mundial de Qatar 2022 y evitar que se pierda más tiempo sin estar con el resto del equipo.

Debido a su fractura de cráneo, Raúl Jiménez estuvo lejos de los partidos de la Selección Mexicana por nueve meses, temporada en la que hubo actividad en la Copa Oro, Nations League y las primeras eliminatorias mundialistas.

