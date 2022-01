Partido de Tigres vs Santos será reprogramado por numerosos contagios de COVID-19

El debut entre Tigres y Santos en el Grita México Clausura 2022 deberá ser postergado a causa del virus SARS-CoV-2 (Foto: Andrés Herrera/EFE)

A un día del arranque del Torneo Grita México Clausura 2022, las autoridades de la Liga MX confirmaron la reprogramación del primer partido de la temporada. Se trata del enfrentamiento pactado entre Santos y Tigres para el 8 de enero, debido a un alto número de casos positivos por la enfermedad de COVID-19 en el plantel dirigido por Miguel Herrera. No obstante, por medio de un comunicado oficial, confirmaron que el encuentro se realizará dentro de la jornada 1, el 12 de enero, en el Estadio TSM Corona.

De acuerdo con la información difundida en el portal de la liga, “el Club Tigres reportó 12 casos activos de COVID-19, por lo que la Liga BBVA MX resolvió reprogramar el partido ante el Club Santos Laguna para el 2 de enero dentro de la propia jornada 1 (...) Al momento, sólo dos de los 18 equipos presentan altos índices de contagios”.

En tanto, el equipo de San Nicolás de los Garza confirmó la situación y aclaró que todos los contagios corresponden a jugadores del primer equipo varonil, pero no se dieron a conocer los nombres de los afectados. Fueron 80 las pruebas de antígeno y PCR que se aplicaron al plantel. Por otra parte, en el equipo femenil también fueron detectados cinco casos positivos.

La directiva también confirmó cinco contagios en el equipo femenino (Foto: Miguel Sierra/EFE)

Cada uno de los futbolistas con diagnóstico positivo a la enfermedad fue aislado del resto del plantel, por lo que se han perdido los más recientes entrenamientos de cara a su debut en el torneo. Solamente uno de ellos se pudo reincorporar a la actividad, luego de haber cumplido con el periodo obligatorio de recuperación.

Otro de los encuentros que podría sufrir modificaciones es el que se disputará en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, entre los Pumas y los Diablos Rojos del Toluca, el domingo 9 de enero. En ese caso, será el próximo jueves 6 cuando, después de la aplicación de todas las pruebas de detección del nuevo coronavirus, se determine si los planteles, principalmente el mexiquense, cumplen con los requerimientos para llevar a cabo el compromiso.

A pesar de la eventualidad, el resto de los encuentros se disputará con normalidad. De esa forma, el torneo arrancará con el choque entre Atlético de San Luis y Pachuca, el jueves 6 de enero. El viernes habrá doble cartelera con los partidos entre Juárez vs Necaxa y Puebla vs América. Monterrey vs Querétaro, así como Cruz Azul vs Tijuana se jugarán el sábado 8. En tanto, Pumas vs Toluca y Guadalajara vs Mazatlán harán rodar la esférica el domingo 9, a reserva de cualquier cambio determinado por la Liga.

Los Diablos Rojos del Toluca son la segunda institución bajo análisis por casos sospechosos de la enfermedad de COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

Refuerzo de los protocolos sanitarios

El nuevo torneo corto de la Liga MX arrancará en medio de la propagación de la nueva variante del virus SARS-CoV-2, es decir, la Ómicron. Incluso, al corte realizado el 3 de enero por las autoridades organizadoras, se registró un total de 116 casos activos con la enfermedad de COVID-19 en todas las categorías. La más afectada fue la Primera División, con el 8.46% de contagios entre los jugadores registrados, seguida de la Liga Femenil con el 2.61 por ciento.

Información en desarrollo*