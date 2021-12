Magnus Carlsen no es tan veloz como antes: quiénes fueron los flamantes campeones mundiales de ajedrez Rápido y Blitz

Varsovia (Polonia), 30/12/2021.- Magnus Carlsen (R) de Noruega en un partido contra Maxime Vachier-Lagrave (L) de Francia durante el Campeonato Mundial de Rapid & Blitz 2021 en Varsovia, Polonia, 30 de diciembre de 2021. (EFE / EPA / LESZEK SZYMANSKI)

Anoche, en Varsovia, en el Estadio Nacional de Fútbol de Polonia, se llevó a cabo la ceremonia de premiación y clausura de los campeonatos mundiales bajo la modalidad Blitz (partidas a 3 minutos, con un adicional de 2 segundos por jugada, para cada competidor), y Rápido (de 15 minutos más 10 segundos), que organizó, desde el pasado 26, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas). Las dos últimas competencias oficiales de la temporada 2021 tuvieron por ganadores a un joven uzbeko, Nodirbek Abdusattorov, de 17 años y N°132 del ranking mundial, y el francés Maxime Vachier-Lagrave, de 31 y N°12, los que fueron recompensados con un cheque por 60 mil dólares para cada uno.

De manera sorprendente, el noruego Magnus Carlsen, campeón mundial de ajedrez clásico, con ocho años de reinado, y N°1 del mundo, desde hace una década, no brilló como suele hacerlo habitualmente y se vio imposibilitado de repetir los éxitos de 2014 y 2019 cuando ostentó la corona de Rey en las tres especialidades. El desenlace tuvo sus matices.

Sin dudas, la presencia del campeón mundial engalanó la lista de los 180 participantes de las 45 naciones que tomaron parte de las dos competencias que, como consecuencia de los avances del COVID-19, tuvo algunas ausencias, principalmente de China, cuyos deportistas desistieron de la invitación a causa del protocolo sanitario de permanecer 14 días en cuarentena. No obstante, los principales y mejores ajedrecistas de la élite dieron el presente. Si bien Carlsen, cumplidas 9 de las 13 ruedas del torneo Rápido, encabezaba la prueba con media unidad de ventaja, en la décima jornada su rival fue el joven uzbeko, Nodirbek Abdusattorov (Abdu, como lo llaman sus colegas), de 17 años, que le infringió una dura derrota; le quitó el invicto y el puesto de privilegio que no abandonó hasta el final de la competencia. Totalizó 9,5 puntos, producto de 7 victorias, 5 empates y una derrota.

Nodirbek Abdusattorov (UZB) campeón de ajedrez en la modalidad Blitz (Photo by Foto Olimpik/NurPhoto)

Se sabe que el ajedrez es un juego de estrategia, con mucho de cálculo y lógica, y donde la toma de decisiones son constantes y a contrarreloj. La experiencia, intuición, autoestima y el talento marcan la diferencia entre los maestros. Pero la llegada de la informática, los potentes programas de ajedrez y los más avanzados sobre la base de Inteligencia Artificial han modificado los patrones del juego. Hoy en día no quedan dudas que un algoritmo es el mejor ajedrecista del mundo; el hombre fue derrotado por la máquina. Pero ahora los maestros aprenden de ellas, los más jóvenes adictos a los avances de la tecnología emplean jugadas novedosas, planes inéditos que hasta hace algunos años nadie se hubiera atrevido a usar. Después de 15 siglos de historia documentada del ajedrez, los nuevos programas (Stockfish o Alpha Zero) aportan jugadas novedosas al juego modificando los esquemas tradicionales, aprendidos de memoria durante años por muchos ajedrecistas.

Tal vez, que el joven “Abdu” haya derrotado en una partida rápida al campeón mundial no debería ser tan sorprendente si tomáramos en cuenta que un par de semanas atrás había triunfado en dos torneos en Barcelona: Llobregat en Castelldefels y en Sunway en Sitges. Pero su victoria final se vuelve más importante porque en el desempate por el primer puesto, se enfrentó al ruso Ian Nepomniachtchi, actual subcampeón mundial, al que también logró vencerlo por 1,5 a 0,5 después de dos partidas.

“Jugué el torneo con el presentimiento de que podía ganarlo”, dijo Abdusattorov, que fue campeón mundial Sub8 y a los 13 años se convirtió en el segundo ajedrecista más joven en alcanzar el título de gran maestro, mientras portaba en su mano el cheque, equivalente a 20 años de sueldo promedio en su país, Uzbekistán.

El francés Maxime Vachier-Lagrave, flamente campeón de ajedréz Rápido (EFE/EPA/LESZEK SZYMANSKI POLAND OUT)

Sin embargo la alegría del vencedor contrastaba con el rostro de varios maestros, entre ellos Carlsen. Es que, aunque la FIDE había informado el sistema de juego y desempate del torneo, varios manifestaron su descontento con la nueva resolución. Cuatro jugadores habían finalizado en la vanguardia, Abdu, Nepo, Carlsen y Caruana, todos con 9,5 puntos, pero el reglamente establecía que sólo dos, los de mejor promedio (el cálculo es sobre la base de la puntuación que obtuvieron sus rivales al final del torneo), se enfrentarían a un desempate. Así Carlsen y Caruana, N°1 y 3 del mundo, quedaron excluidos de la lucha por el primero y segundo puesto.

“Esta es una regla completamente idiota; o todos los jugadores con la misma cantidad de puntos juegan un playoff, o nadie lo hace”, dijo Carlsen.

Los dichos del campeón fueron acompañados por el inglés David Howell, que dijo: “Los desempates se definen en un tablero de ajedrez y no con una calculadora”. El ruso Karjakin, pese a que tiene algunas diferencias con el campeón mundial, no le soltó la mano, y contó en su cuenta de Twitter: “Esta vez estoy de acuerdo con el campeón mundial”. También en esa red social, el norteamericano Nakamura no se guardó nada: “El cambio de 15 ruedas a 13 en un Mundial, ya fue algo extraño, pero las reglas del desempate son verdaderamente ridículas”.

Casi sin descanso, el torneo rápido finalizó el 28, al día siguiente comenzó el Blitz. Fue evidente que el flamante campeón mundial, Nodirbek Abdusattorov decidera tomarse un descanso, y por eso sólo sumara algo más del 50% de los puntos en disputa. En cambio, el N°1 del mundo, Magnus Carlsen, parecía encaminado a tomarse la revancha e ir por el último título en juego, y aunque tuvo un comienzo arrollador de 4 victorias consecutivas, acaso, su mente le pasó factura del desgaste y sus frustraciones y cerró su performance con una pobre labor: 13,5 puntos sobre 21 posibles, y un agregado, un significado número de derrotas: seis. Aunque son diferentes las modalidades Blitz y Clásico (ajedrez pensado), Carlsen posee en la actualidad el record de 125 partidas, entre julio de 2018 y octubre de 2020, sin haber recibido derrota alguna. Seis caídas parecen demasiado en el currículum de un campeón.

Alan Pichot y Florencia Fernández, los argentinos que participaron en la competencia modalidad Absoluto (hombres y mujeres) de ajedrez

Al final de la prueba, sólo tres nombres compartieron el puesto de vanguardia: el polaco, Jan Duda, el francés Maxime Vachier -Lagrave, y el iraní Alireza Firouzja (ajedrecista que juega con bandera francesa, ya que decidió cambiar de federación debido a que en su país les impiden a sus deportistas a enfrentarse contra israelíes en competencias internacionales).

Otra vez utilizado el polémico sistema de desempate, solamente el francés y el polaco fueron seleccionados para jugar la final. Después de tres partidas, Maxime Vachier Lagrave logró imponerse por 2 a 1, y así se consagró en el nuevo campeón mundial de ajedrez Blitz.

Paralelamente se disputaron las competencias Rápida y Blitz, en la categoría femenina; allí triunfaron la rusa Alexandra Kosteniuk y una prodigio Kazaka, Bibisara Assaubayeva (se llevó también la medalla de plata en ajedrez rápido), de sólo 17 años y perteneciente también a la generación de los nuevos talentos productos de las máquinas.

Sólo dos argentinos tomaron parte de la competencia, en el Absoluto (hombres y mujeres) estuvo el N°1 del país, Alan Pichot que finalizó 73° en el Rápido, y 64° en el Blitz, entre 180 jugadores, y la ex campeona nacional, Florencia Fernández, que ocupó el puesto 73° y 45°, respectivamente, entre 103 participantes.

El ajedrez cerró su temporada internacional, diferentes reyes ostentan sus mandatos, en principio asegurados; las máquinas ya no compiten con los humanos.

