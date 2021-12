Quién es Albert Benaiges, el ex directivo de Chivas y Barcelona acusado de abuso sexual

Albert Benaiges fue acusado de abuso sexual en las semanas recientes (Foto: Ulises Ruiz/ EFE)

Albert Benaiges llegó a las Chivas de Guadalajara, procedente de Barcelona, a formar parte del cuerpo técnico como Director Deportivo en 2014. El descubridor de talentos como Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Lionel Messi acudió a tierras aztecas con la finalidad de aportar un grano de arena a las fuerzas básicas en Verde Valle, sitio donde se encuentran los campos de entrenamiento del Chiverío. Recientemente, el descubridor fue denunciado por abuso sexual en España durante los años 80 y 90 cuando era director de La Masia, según el Diario Ara.

Tras la salida de Johan Cruyff de las instalaciones del Rebaño Sagrado en su trayecto desde 2012, Jorge Vergara decidió repatriar a Albert Benaiges, pues contaba con la nacionalidad mexicana al haber nacido en el país. Fue así que Beinaiges llegó conjunto tapatío para comenzar un nuevo proyecto tras lo sucedido con Cruyff. En su primera rueda de prensa, el directivo fue recibido por diferentes medios de comunicación, ya que la intención de las Chivas era encontrar un jugador entre sus filas de la talla de Messi o Iniesta. Al llegar el español aseguró: “No vamos a pensar que mañana vamos a tener a tres Iniestas y cuatro Xavis”.

Recientemente Benaiges fue acusado por presuntos delitos de abuso sexual cuando mantenía el puesto de maestro de educación física en la Escola de Barcelona, donde al menos 60 testimonios fueron recolectados. El ex entrenador abandonó al FC Barcelona apenas hace tres semanas por supuestos “motivos personales”. Asimismo, Xavi Hernández, director técnico del primer equipo culé, declaró en rueda de prensa sobre el caso y opinó que se mantenía sorprendido por hechos: “No digo que no haya pasado pero no tenía ninguna sospecha. También fue entrenador mío. Estoy sorprendido y afectado. No lo esperaba pero que la justicia haga su proceso”.

Benaiges acusadod e abuso sexual durante su estadía en el FC Barcelona (Foto: Twitter/ @Chivas)

En Chivas de Guadalajara fue despedido tras solo dos meses de trabajo. Fue presentado en agosto del 2014 y salió del cuadro de Jalisco por el mes de octubre. Según Culemania.com, Benaiges utilizaba métodos en los que los niños de aproximadamente 12 y 13 años eran sometidos y obligados a ducharse ante su presencia. Los sucesos habrían causado el despido inmediato de los rojiblancos. Al momento, no ha habido una fuente oficial por parte del Rebaño que afirme o desmienta lo publicado por el medio español.

De acuerdo con Ignacio Fantasma Suárez, quien es un periodista reconocido por filtrar temas que pocas veces se tocan, Albert fue despedido por Jorge Vergara por supuestas acusaciones similares a las que se le recién inculparon. Una de ellas fue la decisión de pedir a jugadores depilarse el vello púbico porque, supuestamente, afectaba al rendimiento de los futbolistas. Asimismo, el medio La Razón, aseguró que el entrenador pretendía aplicar la escala Tanner, el cual es un procedimiento pediátrico para determinar el crecimiento de un niño a partir del desarrollo de sus genitales.

De ese modo, los hechos se evaluarán desde España en la Unidad Central de Agresiones de los Mossos d’Esquadra (UCAS), encargada de recibir los testimonios que ya han sido publicados por el Diario Ara, cuando estuvo presente en Escola Barcelona de Les Corts y la Unió Esportiva Sants, de Barcelona. Sumado a ello, por el momento no existen denuncias que hayan sido resguardadas por las autoridades mexicanas, por lo que no se le investiga en el país. En los próximos días se espera que el club rojiblanco dé su postura al respecto.

SEGUIR LEYENDO: