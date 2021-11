Evelina Cabrera fue premiada como embajadora de la primera gala de fútbol femenino en Europa

Evelina Cabrera recibió el premio como embajadora en la primera gala del fútbol femenino en Europa

El fútbol femenino está en continúo avance en el mundo. Y en Argentina, el escenario es similar. Es por eso que, en la primera gala de la disciplina que se realizó en Europa, dos argentinas se destacaron y fueron premiadas por su trabajo tanto fuera como dentro del campo de juego.

Una de ellas fue Evelina Cabrera, la ex jugadora y entrenadora, además de fundadora y hoy presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, recibió el galardón como embajadora del evento organizado por el diario deportivo catalán Mundo Deportivo.

Reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC, gracias a su continuo aporte a la difusión y la igualdad de género en el desarrollo de la disciplina, Cabrera habló luego de ser premiada. “Como jugadora no tuve una vida muy exitosa, pero el fútbol me dio un sentido de pertenencia y valores que solo en un campo se pueden vivir. Me dio constancia, perseverancia y lucha”, dijo la referente argentina en el mundo.

“Nosotros tenemos una gran responsabilidad que es ser la voz de todas esas niñas y mujeres que no tiene la oportunidad de tener esa visibilidad. No nos damos cuenta del privilegio que tenemos. Somos la esperanza y el faro ante toda la desigualdad que existe. Hoy un montón de niñas y mujeres pueden aspirar a ser alguien gracias al camino que hicieron las mujeres aquí presentes”, agregó en un emotivo discurso.

Cabera (derecha) junto a Flor Bonsegundo (centro), las dos argentinas premiadas

Evelina marcó varios hitos en su trayectoria. Se convirtió en la primera mujer auxiliar técnico de un equipo de fútbol masculino (Sub 20) mexicano en el reconocido Pachuca. Además, fue elegida para hablar en la Asamblea de la ONU y la OEA la nombró “embajadora para la equidad de género en el deporte”.

De familia humilde, Cabrera se transformó en una referente del fútbol y su carácter social. En 2012 dirigió a una Selección de personas sin techo. Dos años más tarde lideró acciones de polideportivos de las zonas más vulnerables de Tigre y en el 2018 dio clases de fútbol en el penal femenino N° 47 de San Martín. Entre sus últimos proyectos, se destaca el trabajo que coordina en el Club Padre Mujica que funciona en el Barrio 31 para darle de comer a mujeres y niños y fomentar la práctica del deporte.

Más allá del premio a Cabrera, la otra argentina que recibió un trofeo fue Florencia Bonsegundo. A la futbolista del Madrid CFF le entregaron un premio por el Mejor Gol durante la pasada temporada en Europa.

La jugadora que supo ser parte del plantel que hizo historia para el fútbol femenino argentino en el último Mundial de Francia 2019, le anotó un espectacular tanto al Betis el pasado 11 de noviembre de 2020 cuando todavía vestía la camiseta del Valencia. La delantera argentina, ex UAI Urquiza, agarró la pelota en mitad de cancha, esquivó a cuatro rivales y, frente a la salida de la arquera rival, se la picó por arriba desde la puerta del área grande. Un gol inolvidable para Bonsegundo.

El detrás de escena con las premiadas en la primera gala del fútbol femenino en Europa

