Las señales que indican el posible regreso de Cam Newton a la NFL

Newton estuvo enrolado con los Patriots en la temporada pasada (Foto: Vincent Carchietta/Reuters)

La NFL sigue su marcha y está por comenzar la séptima semana. Las cosas en el equipo de la Ciudad Esmeralda no están saliendo del todo bien y la lesión de Russel Wilson le ha caído como balde de agua fría a los Seahawks de Pete Carroll, mismo que se encargó de darle mayor fuerza a los rumores del posible regreso de Cam Newton a la NFL. Seattle mantiene a Wilson en la reserva de lesionados la semana pasada y se perderá al menos los próximos dos juegos.

A través de un video publicado en su canal de Youtube, el pasado domingo, Cam Newton, quien se encuentra hasta el momento como agente libre, expresó que ya ha sido vacunado contra el COVID-19 y que desea continuar con su carrera dentro del fútbol americano.

“Demonios, sí, todavía quiero jugar americano”, aceptó Newton en el video del pasado fin de semana. “Todavía tengo esa necesidad de salir y actuar y hacer algo que he estado haciendo desde que tenía siete años”, mencionó.

Un día más tarde, Pete Carroll mencionó durante una entrevista con 710 ESPN que los Seattle Seahawks ya han mantenido pláticas con Newton, pero enfatizó que su franquicia hablará con “todos los que puedan ayudarnos”.

Newton se mantiene como agente libre, por el momento (Foto: John Reed/Reuters)

“Para que lo sepas, ya hemos hablado con él. Estamos hablando con todos los que podrían ayudarnos. Para volver a la filosofía básica que siempre mantenemos aquí es que vamos a hablar en todo momento con quién esté disponible. Estamos en eso”, señaló Carroll.

Newton, de 32 años de edad, fue liberado por los New England Patriots antes del inicio de la actual temporada. El mariscal de campo se había perdido tres prácticas debido a lo que los Patriots llamaron un malentendido debido al protocolo sanitario de COVID-19, aunque el head coach, Bill Belichik, se encargó de hablar y señalar que el estado de vacunación en el ex mariscal de Carolina no influyó en la decisión de liberar al mariscal de campo.

El malentendido se dio debido a que el quarterback tuvo que viajar fuera de nueva Inglaterra para un chequeo médico, aprobado previamente por el equipo y, aunque se le realizaron pruebas diarias de COVID, las llevó a cabo fuera de las instalaciones de los Patriots y con ello rompió los protocolos sanitarios de la NFL.

La NFL y la NFLPA establecieron los protocolos que solamente se podían realizar dichas pruebas dentro de las instalaciones de los respectivos equipos. Newton, que fue sometido a los procedimientos fuera de Nueva Inglaterra, infringió dichas reglas.

Pete Carroll está en la búsqueda de quién pueda ayudarlo a sobrellevar al equipo durante la ausencia de Wilson (Foto: Trevor Ruszkowski)

Newton dijo que inicialmente se mostró reacio a vacunarse porque “los efectos secundarios no fueron beneficiosos para mí”. Añadió que todavía cree que recibir la vacuna es “una decisión personal”, finalizó.

Geno Smith se ha mantenido como el relevo de Wilson como mariscal de campo de Seattle, pero no ha podido marcar diferencia dentro del equipo que por el momento se encuentra hundido en la División Oeste de la Conferencia Nacional. Marchan con un récord de dos duelos ganados y cuatro perdidos. Su siguiente enfrentamiento será contra los Saints.

Ante los Steelers, el pasado domingo en la noche, Geno Smith tuvo 23 de 32 pases completos para 209 yardas y un pase a la zona de anotación, pero el equipo de Seattle perdieron el encuentro en tiempos extras, tras un error clave de Smith.

