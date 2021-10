Julio César Chávez Jr lanzó una provocación contra Jake Paul: “El miedo no anda en burro”

Chávez Jr. dijo que Jake Paul no sabe boxear (Fotos: Instagram/ @jcchavezjr/@jakepaul)

En agosto el YouTuber y boxeador, Jake Paul, se burló de la carrera de Julio César Chávez Junior por su récord en el deporte de los puños y los guantes; comentó que él no estaba dispuesto a pelear con “perdedores”. Su declaración causó gran escándalo, pero en su momento, el hijo del César del boxeo no dijo nada.

Fue hasta esta semana que Julio César Jr. respondió y lanzó un comentario incendiario a Paul. Por medio de su cuenta oficial de Instagram compartió una historia temporal en la cual escribió un mensaje dirigido al también actor estadounidense.

Chávez Jr. no dudó un instante y lo retó a una batalla arriba del cuadrilátero pero al mismo tiempo la descartó. Con un dicho popular en la cultura mexicana apuntó: “El miedo no anda en burro”, dirigiéndose a Jake Paul. Tampoco perdió la oportunidad de señalar que el norteamericano no sabe boxear y el púgil mexicano lo invitó a que cuando aprenda, le llame para rechazarle un combate.

Julio César Chávez JR. lanzó una provocación a Jake Paul (Foto: Instagram/@jcchavezjr)

“El miedo no anda en burro! Así decimos los mexicanos. Cuando aprendas a boxear @jakepaul me dices. Yo creo que no me ganas ni poniéndome tacones, no me interesa pelear con alguien que no sabe boxeador!”

A pesar de las fuertes palabras que dirigió Chávez Carrasco al influencer, no recibió ninguna respuesta del norteamericano. Por lo que la provocación pasó inadvertida pero sí generó expectación entre los seguidores del hijo de la leyenda del boxeo mexicano.

La opinión de Jake Paul sobre Julio se dio semanas antes del duelo entre el estadounidense contra el peleador de artes marciales mixtas, Tyron Woodley. En una entrevista para LA Times publicada en el mes de agosto, el peleador de 24 años comentó que tenía diferentes prospectos para futuras peleas, entre ellos estaba el nombre de Julio César Chávez Carrasco.

Jake Paul dejó en claro que no estaba interesado en competir con alguien que tiene un récord con más derrotas que victorias (Foto: Jasen Vinlove/USA TODAY Sports)

Meses atrás el propio Julio César Jr. comentó que estaría dispuesto en medirse contra el actor norteamericano. Pero la idea se cayó cuando Jake Paul dejó en claro que no estaba interesado en competir con alguien que tiene un récord con más derrotas que victorias, a lo que apuntó: “No me gusta pelear perdedores… pierde todo el tiempo. Si quiere ser noqueado en una sesión de sparring, entonces arreglamos algo”.

La última pelea de Julio César fue en la presentación de despedida de su padre, en el evento estelar de Chávez contra Héctor Macho Camacho Jr., el púgil de 35 años subió al cuadrilátero para competir en contra de Anderson Silva.

Tributo a los Reyes fue la última cartelera en la que participó Julio César Chávez Jr. (Foto: Instagram/@jcchavez115)

Tras doce rounds de pelea, La araña Silva se mostró superior a Julio César y se le otorgó la victoria por decisión dividida. A pesar de que era un evento protagonizado por la dinastía Chávez, Julio no logró cumplir las expectativas esperadas.

Posteriormente Chávez Jr. desapareció de la actividad en sus redes sociales y de la esfera pública. No se supo mucho de él hasta que su padre habló en un programa de espectáculos y confesó que sus hijos se encontraban internados en un centro de sanación.

A pesar de que no dio detalles del tipo de lugar que se trataba, se difundió que se trataba de un lugar para tratar la drogadicción. Más tarde, el propio Sr. Nocaut contó a TUDN que sus hijos Omar y Julio estaban en un retiro espiritual, no en un centro de rehabilitación de drogas.

El pasado 15 de octubre, Julio César Jr. retomó la actividad en sus cuentas de redes sociales y empezó a compartir contenido (Foto: Instagram/@jcchavezjr)

El pasado 15 de octubre, Julio César Jr. retomó la actividad en sus cuentas de redes sociales y empezó a compartir contenido. El primero de ellos fue un video de él saltando la cuerda, en lo que aparentaba el retorno de sus entrenamientos boxísticos.

Después compartió una rutina completa de su entrenamiento, por lo que dio señales de que próximamente regresará al cuadrilátero y medirse contra uno de los rivales que pueda tener en puerta.

