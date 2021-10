Jorge Pietrasanta aseguró que Amaury Vergara prefiere vender Cannabis que dirigir a Chivas

Jorge Pietrasanta aseguró que Amaury Vergara está mas interesado en vender Cannabis que estar en Chivas (Foto: Instagram@jorgepietrasanta_/Twitter@Amauryvz)

Las Chivas del Guadalajara siempre se mantienen en el ojo del huracán. Su popularidad y afición le exige, torneo tras torneo, mantenerse en los primeros puestos del campeonato. En la actual competición, los Rojiblancos no marchan de la mejor manera que quisieran, pues se sitúan en la posición décimo primera de la tabla general con 14 unidades.

Recientemente, rumores en los medios de comunicación aseguraron que el dueño de las Chivas, Amaury Vergara, se alejaría de la dirección deportiva del equipo que le encargó su padre, Jorge Vergara.

Quien no se guardó nada, fue Jorge Pietrasanta, analista deportivo en la cadena ESPN. El comunicador dijo que el ahora dueño de las Chivas estaba más preocupado en otras cosas que en fungir como líder del equipo tapatío “Me preocupa que esté más ocupado en vender Cannabis que en el Guadalajara” sentenció el panelista.

Amaury Vergara dijo que continuará con las Chivas pese a los rumores en el A2021 (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Vergara, recientemente, subió un comunicado a su cuenta de Twitter, donde afirmó que los rumores son falsos y no se alejará del equipo de sus amores “Se va necesitar mucho mucho más que una campaña orquestada para que deje la presidencia de Chivas. Estoy en cuerpo y alma con el club más querido de México. A los que aún no tengo su confianza, lamento decirles que me tienen pa’ laaaargo” confirmó Amaury.

Al comentario de Pietrasanta no le faltó sustento, pues hace apenas algunos días, Amaury Vergara declaró para Grupo Milenio que incursionará en el mercado del Cannabis “Nosotros ya estamos desarrollando productos con CBD porque hemos hecho investigación y desarrollo”, dijo para el medio.

Asimismo, Álvaro Morales, otro conductor que es polémico por sus declaraciones, cuestionó el tuit del dueño del Chiverío, pues aseguró que quien estaría encargado de orquestar un movimiento para tumbarle su puesto sería Marcelo Michel Leaño.

Información en desarrollo*

SEGUIR LEYENDO: