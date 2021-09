“Vuelve a poner los pies en la tierra”: David Faitelson arremetió contra Óscar Valdez

David Faitelson condenó la actitud de Óscar Valdez tras el triunfo contra Robson Conceicao (Foto: Twitter/@ESPNKnockOut)

Luego de haber superado con éxito la primera defensa del título de peso superpluma avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Óscar Valdez compartió, por medio de sus redes sociales, la sensación que le dejó la victoria en contra de Robson Conceicao. No obstante, el periodista David Faitelson arremetió en su contra al considerar que no demostró su mejor versión durante la exhibición e insinuó que después del combate perdió la humildad.

Fue por medio de su cuenta de Twitter que el polémico periodista deportivo retomó la publicación donde el campeón agradeció a Saúl Canelo Álvarez por sus consejos. De esa forma, expresó que no debe perder “la humildad, Óscar Valdez. Anoche no estuviste en tu nivel. Vuelve a poner los pies en la tierra. Eres un gran boxeador y una buena persona. Lo de Berchelt quedó atrás. Estás muy a tiempo de retomar el camino”, en la cuenta de @Faitelson_ESPN.

Después de doce rounds, los jueces favorecieron al pupilo de Eddy Reynoso al otorgarle la victoria. Sin embargo, a ojos de muchos expertos en el ámbito del pugilismo, el mexicano no merecía la victoria. El propio Faitelson arremetió de inmediato y señaló que lo volvieron a salvar ante la pobre exhibición que brindó. Incluso señaló que perdió la credibilidad que ganó al vencer a Miguel Berchelt de manera contundente y despojarlo de su título.

Canelo Álvarez le hizo saber sus errores a Óscar Valdez (Foto: Twitter/@oscarvaldez56)

La decisión controversial de los jueces lo favoreció con las puntuaciones de 117-110, 115-112 y 115-112, por lo que retuvo su título. Sin embargo, la resistencia que ejerció el brasileño durante el transcurso de la batalla hizo pensar al periodista Fernando Schwartz que la decisión correspondió a un robo monumental. El propio Valdez reconoció la dificultad del combate y declaró:

“Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Fue una pelea complicada, pero quería el show para mis fanáticos y no se puede ganar una pelea corriendo”, al finalizar la pelea.

El propio Canelo Álvarez estuvo presente en la función estelar. Presenció la batalla desde los asientos en el ringside y la participación de Valdez lo desconcertó durante algunos instantes. Como prueba de ello, en diversas ocasiones se levantó de su lugar para gritarle a su compañero de gimnasio los errores que debió corregir durante el desarrollo de la pelea. El mejor libra por libra le hizo saber su cuestionado desempeño cuando lo encontró en el vestidor.

Para David Faitelson el resultado fue injusto (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

“Felicidades eh. Debes de tener paciencia y no tirar todo desde el principio. Tener paciencia para soltar los golpes, pero es experiencia Óscar. Ganaste y es lo que cuenta. Hay que tener paciencia con esa finta, porque están acá y luego les quieres tirar y se te agachan y no puedes. Es experiencia (...) y luego ya te había leído este y se lo querías sacar con esta. Tenías que cambiarle los golpes. No cambiaste los golpes”, exclamó Canelo.

Otro de los personajes inconformes con el desempeño de Óscar Valdez fue el comunicador Omar Ramírez Lickie, quien repudió la decisión de los jueces en el estadio de Tucson, Arizona, en Estados Unidos, y tildó de “ridícula” la victoria del mexicano.

“¡No no no! Qué ROBO más grande. Le dan la victoria ridículamente a Óscar Valdez ante Robson Conceição, 117-110, 115-112, 115-112… ¡Lamentable! El boxeo no necesita esto”, compartió.

Finalmente, después de la polémica que envolvió a Óscar Valdez en la semana previa por el resultado positivo al uso de una sustancia prohibida, pudo mantenerse en la cima del CMB y conservó uno de los cinco títulos que actualmente posicionan a Eddy Reynoso como uno de los principales candidatos para ser considerado el mejor entrenador del mundo.

SEGUIR LEYENDO: