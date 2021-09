Tijuana vs Santos: cuándo y dónde ver el encuentro de la jornada 8 de la Liga MX

Los Xolos de Tijuana recibirán a los subcampeones del Guard1anes 2021 en la cancha del estadio Caliente (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

En la jornada 8 del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX los encuentros comienzan a ser cruciales para las aspiraciones a la liguilla y el título. Los Xolos de Tijuana recibirán al Club Santos Laguna, que no conoce la derrota en el torneo vigente. De esa forma, Robert Dante Siboldi tendrá que enfrentar un enorme reto en caso de que busque salir de las últimas posiciones de la tabla general.

El Estadio Caliente, en la frontera norte de México, albergará uno de los encuentros más relevantes para los Xolos. Con tres de 21 unidades posibles, son el tercer peor equipo del torneo y no han podido ganar un sólo encuentro en el transcurso de la campaña. La crisis, incluso, ha puesto en entredicho la continuidad del timonel uruguayo, a quien no le han valido las buenas campañas que ha tenido en el pasado.

El encuentro arrancará en punto de las 21:06 horas, tiempo del centro de México, este viernes. El aforo permitido debido a las restricciones sanitarias es del 60 por ciento, por lo que un poco más de 16 mil personas podrán seguir las acciones en vivo desde las gradas del estadio. El resto de las y los aficionados de Santos y Xolos en el país podrán seguir el partido por medio de la televisión en internet.

Robert Dante Siboldi podría vivir sus últimos momentos en el banquillo de Tijuana en caso de no acumular unidades (Foto: Francisco Guasco/EFE)

Lugar: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California.

Fecha: 10 de septiembre de 2021.

Hora: 21:06 horas.

Televisión: la señal del encuentro será transmitida de forma exclusiva por Fox Sports.

Aplicación móvil: para los usuarios con suscripción, podrán seguir las acciones por medio de la aplicación oficial de Fox Sports.

Internet: el encuentro también será transmitido por medio del sitio oficial de Fox Sports, aunque también estará disponible en caso de contar con suscripción.

El descanso obligado gracias a la fecha programada por la FIFA para encaminar las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 pudo haber sido benéfico para enderezar el camino. El último partido de Tijuana culminó con un empate a dos tantos en contra de los Rayados de Monterrey, por lo que haber rescatado la unidad benefició el ánimo de los pupilos de Siboldi.

Carlos Acevedo no estará disponible para el encuentro debido a una lesión en el hombro (Foto: Miguel Sierra/EFE)

Por otro lado, si bien el panorama para el equipo lagunero pinta mucho mejor que su próximo rival, la frustración se ha apoderado del equipo al no poder sumar de a tres puntos en cuatro de los últimos cinco partidos que disputaron. De esa forma, solamente han podido recolectar 11 unidades de las 21 posibles, situación que los tiene en el primer puesto del repechaje debajo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Y es que desde su debut en el torneo, donde golearon por tres a cero a los Rayos del Necaxa, no habían podido ganar de nueva cuenta. Fue contra Cruz Azul, Tigres, Guadalajara, Atlas y León donde anotaron por lo menos un gol, pero no pudieron obtener nada más allá del empate. No fue sino hasta enfrentar a los Bravos de Ciudad Juárez cuando lograron tres puntos de nuevo.

Además, el reto de encarar a unos Xolos hambrientos por ganar tendrá como obstáculo adicional la ausencia de Carlos Acevedo. El arquero había mantenido una baja cuota de goles en contra, pero una lesión en el hombro lo alejó de las canchas durante seis semanas. Así, volverá a sumar minutos cuando reciban a los Rayados de Monterrey o los Cañoneros de Mazatlán a principios de octubre de 2021.

