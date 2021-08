De hippie comunista a comentarista deportivo: lo más destacado de la vida del Perro Bermúdez

El Perro Bermúdez cumple hoy 71 años de edad, en su juventud, el famoso cronista se confesó Marxista-Leninista y de la comunidad Hippie. (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

El famoso cronista deportivo cumple el día de hoy 71 años de edad, nacido en la ciudad de Tampico en el estado de Tamaulipas, Enrique Bermúdez De la Serna ha sido una de las voces más icónicas en la historia de la narración de los deportes.

Nacido el 29 de agosto de 1950. El narrador se confesó Marxista-Leninista (una rama teórica del comunismo) en su juventud, en una entrevista en el programa Entre Camaradas del periodista Javier Alarcón en YouTube. Bermúdez se dijo una persona que siempre ha buscado “la justicia social”, criticando la desigualdad crónica existente en México entre la clase trabajadora y la clase burguesa.

Estudiante de teatro en la colonia Del Valle de la Ciudad de México (donde vivió por muchos años) presentaba obras de teatro subversivas en sus años joviales. El cronista se autodenominó como “un hippie” llevando cabellera larga y estilo psicodélico; también era un apasionado del fútbol soccer, al que se quería dedicar de alguna forma.

Enrique Bermúdez es uno de los narradores más reconocidos y sobresalientes de la historia. (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

Bermúdez incursionó de una manera muy singular en los medios, ya que fue invitado a participar en un pequeño programa de radio en León Guanajuato, en gran parte motivado por su padre para que enmendara su vida “rebelde”. Para posteriormente conducir un programa de rock and roll en Guadalajara, mientras estudiaba su carrera en Turismo.

En el programa presentaba canciones de Alberto Vázquez, Johnny Laboriel, Enrique Guzmán, así como de bandas en inglés como The Rolling Stones, The Beatles o The Animals. Apasionado del rock, Bermúdez regresó a la Ciudad de México donde empezó su carrera deportiva en Canal 13 de Imevisión (lo que ahora es TV Azteca). Narrando partidos de futbol llanero y un programa especializado en la Formula 1.

De ahí, lo despidieron al año y medio por una disputa “grillera” como el mismo resaltó, entre el Sindicato de la Industria de los Trabajadores de la Radio y Televisión (STIRT) muy cercana a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la más grande corporación sindicalista en México en ese entonces; y la Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM), de la que su padre era dirigente.

El Perro Bermúdez es fan del rock, del Atlas y de las pesas. (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

Pasó a Televisa en 1976 para narrar un partido del Atlas de Guadalajara (equipo por el que desde ese entonces, se decantó). El Thanos de la narración como también le llaman, empezó a crearse un estilo propio que lo impulsó al éxito nacional e internacional. Con frases llenas de originalidad y un tanto alocadas para su tiempo, el comentarista comenzó a hacerse un nombre dentro de la narración de los partidos.

Especializado en las narraciones de fútbol soccer, con frases como zambombazo, tirititito, donde las arañas tejen su nido, empezó a abrir un nicho deportivo y se empezó a llenar de fieles seguidores que copiaban todas sus frases y estilo. Llegando la fama a tal punto de ser narrador del videojuego más famoso de fútbol en el mundo, el FIFA de EA Sports. Además de narrar cientos de finales tanto del Fútbol Mexicano como de Mundiales, Juegos Olímpicos, Copas Europeas o Americanas.

Su característico apodo se lo debe a su padre, Enrique Bermúdez Olvera, político, sindicalista y locutor que fue diputado federal del país en varias gestiones. Enrique Bermúdez Jr. menciona que su padre era apodado así ya que era muy querido por muchas personas, como los perros, que son el mejor amigo del hombre según el viejo adagio. De ahí, el narrador heredó el mote de su padre y así fue conocido por prácticamente todo el mundo.

Las felicitaciones por su cumpleaños no se hicieron esperar, una de ellas fue del equipo de sus amores, el Club Atlas. (Foto: Twitter/@ClubAtlas)

El Perro Bermúdez expresó su felicidad en redes sociales al cumplir un año más de vida alrededor de sus seres queridos: “Quiero dar gracias a Dios por un año más de vida, junto a mi amada familia!!” y a la par, también agradeció a todas las personas que se tomaron el tiempo de felicitarlo: “Muchas gracias a todos los que me han deseado felicidades, por mi cumpleaños!!”.

Algunos de las celebridades deportivas que felicitaron al Perro este día por diversos medios como la televisión o las redes sociales fueron el Club Atlas, el Club León, Xavier Sol, Félix Fernández, Lindsay Casinelli, Enrique Borja, Paco Arredondo, Eduardo Luna, entre otros.

