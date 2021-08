Quién es el comisionado de la FMF relacionado con la expulsión de Dinenno y los pleitos con Jesús Corona

Dinenno no podrá jugar contra Chivas en la siguiente fecha del campeonato por la expulsión que sufrió (Foto: Twitter/ @PumasMX)

Juan Ignacio Dinenno fue expulsado por el silbante César Arturo Ramos al término del encuentro entre Pumas y Toluca de este domingo. La tarjeta presuntamente se dio debido a un intercambio de palabras entre el atacante y el comisionado del partido, quien se reveló, se trata del mismo que se vio involucrado en la bronca con el portero Jesús Corona de Cruz Azul en la final del torneo pasado en el fútbol mexicano.

José Odilón Trujillo, comisario de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), se encontraba suspendido durante las primeras fechas de este Apertura 2021 luego de protagonizar un altercado con el portero cementero, José de Jesús Corona.

En la final del Guardianes 2021, en donde se vieron las caras Cruz Azul y Santos, Odilón empujó al hijo del arquero cementero momentos después de que se diera el silbatazo final. Ante la situación, el comisionado sostuvo un intercambio de palabras con Corona, quien también intentó empujar al integrante de la FMF.

Dinenno se disculpó con el comisionado por utilizar palabras que podían malinterpretarse. (Foto: Alex Cruz/ EFE)

Según información de ESPN, fuentes del estadio señalaron que Trujillo tuvo una actitud prepotente al momento de hablar con Dinenno, por lo que el jugador de Pumas lo encaró y dirigió algunas palabras altisonantes cómo el término: “cagón”, que llegaron a los oídos del arbitro central. Cesar Arturo Ramos, pensando que los ademanes iban dirigidos a él, no lo pensó dos veces y decidió expulsar al atacante auriazul.

Luego de lo acontecido, Juan Dinenno mantuvo una conversación con el comisionado en los vestuarios para pedir disculpas y explicar que los términos que usó el delantero no llevaban un significado de insulto hacia el representante de la liga. Cesar Arturo Ramos no dio oportunidad para que el delantero de Pumas se disculpara también con él, pues decidió no salir a charlar con el atacante universitario quien ya lo esperaba fuera de la caseta arbitral.

El comentarista deportivo de TV Azteca, David Medrano, también se pronunció respecto al tema en redes sociales y señaló que el personaje de la FMF se trataba del mismo involucrado en el altercado de la pasada final. Ante esto, los usuarios comenzaron a criticar la gestión del arbitraje y de los representantes de la liga mexicana.

Personas del medio de la Liga Mx se percataron de que Trujillo volvió a involucrarse en la polémica (Foto: Captura Twitter/@medranoazteca)

La afición felina se ha mostrado descontenta con la actuación del cuerpo arbitral durante la derrota de Pumas. Después de dos expulsiones (Mozo y García), los universitarios se encontraron costa a arriba en el partido en su búsqueda por intentar sumar en el Nemesio Diez. Además, con la tercera expulsión otorgada a Dinenno, los de la UNAM deberán solventar tres bajas importantes para enfrentar a Chivas en la fecha ocho del torneo.

Respecto al tema, el entrenador Andrés Lillini decidió no opinar y enfocarse en trabajar para buscar mejores resultados en los siguientes partidos: “Nada que decir de las expulsiones. Lo que nos dicen es que estuvieron bien y de Dinenno no pude observar bien qué fue lo que pasó. Tenemos que trabajar y echar mano de fuerzas básicas para solventar como siempre las bajas”.

El cuerpo directivo de la institución universitaria meditará la posibilidad de solicitar un recurso de apelación ante la comisión disciplinaria para retirar la suspensión de Dinenno. Todo deberá darse con la respectiva declaración de Ramos Palazuelos en la cedula arbitral e informe del partido, junto con el análisis de los videos de la situación entre el atacante y el comisionado.

