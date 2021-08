Misión de riesgo: evacuaron a 75 deportistas de Afganistán que eran amenazadas por el régimen talibán

Khalida Popal, ex capitán del equipo femenino de Afganistán, compartió las imágenes en Twitter

La tensión en Afganistán crece a cada hora y cada vez más son las personas que buscan la manera de marcharse del país luego de la toma del poder por parte de los talibanes. Durante las últimas horas, 75 deportistas de élite pudieron ser evacuadas por el gobierno australiano según especificó el sindicato de jugadores profesionales de fútbol, FIFPro.

“Agradecemos al gobierno australiano la evacuación de un gran número de futbolistas y atletas de Afganistán. Estas jóvenes, tanto como deportistas como activistas, han estado en una posición de peligro y, en nombre de sus pares de todo el mundo, agradecemos a la comunidad internacional por acudir en su ayuda”, destacó en un comunicado la entidad que nuclea a miles de futbolistas alrededor del planeta.

“Todavía queda mucho por hacer para ayudar y establecer a estas jóvenes, e instamos a la comunidad internacional a asegurar que reciban toda la ayuda que puedan necesitar. Quedan muchas atletas en situación de riesgo en Afganistán, y debe realizarse todo esfuerzo posible para ofrecerles ayuda”, agregaron.

Días atrás, se había conocido que Australia realizó una misión para rescatar a 50 atletas de ese país, aunque no se aclaró si existieron diferentes acciones para salvaguardar a los deportistas o si todo se trató de un mismo plan.

El posteo de Khalida en redes

Khalida Popal, ex capitana de la selección afgana, que participó en la evacuación de las 75 futbolistas afganas, declaró que algunas de ellas habían sido golpeadas y habían escuchado disparos mientras huían.

Popal tuiteó una fotografía del grupo apretujado en un avión y otra en que se le ve caminando por la pista con mochilas. “Noches de insomnio, estar en la llamada todo el tiempo respondiendo preguntas. Manejar los medios, motivar a las jugadoras a seguir luchando y no darse por vencidas. Incluso sí hubo disparos, fueron golpeadas”, escribió y agregó: “Fue duro. Las 75 jugadoras y algunos familiares están fuera de Afganistán. Trabajo en equipo. El trabajo continúa”.

“Los últimos días han sido sumamente estresantes, pero hoy hemos logrado una importante victoria. Las futbolistas han mostrado fuerza y coraje en un momento de crisis, y esperamos que disfruten una vida mejor fuera de Afganistán, aunque todavía queda mucho por hacer. El fútbol femenino es una familia, y debemos asegurarnos de que todos sus miembros estén seguros”, declaró Popal según el sitio de FIFPro. Además de ella, también tuvieron un papel trascendental Kelly Lindsey (ex coach de la selección femenina de Afganistán) y Nikki Dryden (ex nadadora canadiense), entre otras mujeres.

La capitana de la selección afgana, Khalida Popal, una de las líderes de la evacuación (Foto: AP)

Días antes de que este grupo de jugadoras lograra escapar de Kabul, la ex futbolista había había sido protagonista de una entrevista telefónica desde Dinamarca en la que se podía escuchar la angustia y el temor de las jugadoras que aún permanecen en el país: “Le pido a mis compañeras que quemen sus camisetas y huyan”.

Popal incentivó a sus compañeras a usar sus plataformas para hablar y alertar mientras los talibanes reconquistaban el territorio. “Recibí tantas amenazas de muerte porque me citaron en la televisión nacional”, dijo. “Llamé a los talibanes nuestros enemigos”.

Desde que los talibanes tomaran el poder hace una decena de días, después de una ofensiva relámpago, el aeropuerto de Kabul, capital del país, se ha convertido en el epicentro de una carrera frenética para escapar de Afganistán. Muchos temen un regreso a la brutalidad existente bajo el régimen talibán durante los años 1990, que obligó a las mujeres a permanecer confinadas en sus casas, a pesar de las declaraciones del grupo que asegura que quiere respetarlas.

Los deportes se consideraban una distracción que alejaba a los atletas de sus deberes religiosos, y por tanto estaban controlados por los talibanes. Las mujeres no tenían derecho a participar. “Esperamos sacar la mayor cantidad posible en los próximos días. Evidentemente, la ventana se está cerrando. El tiempo es esencial”, había expresado Haley Carter, ex oficial de la Infantería de Marina de los Estados Unidos y ex entrenadora asistente del equipo afgano.

Jonas Baer-Hoffmann, Secretario General de FIFPRO, reflexionó sobre todo este suceso: “Nos tranquiliza saber que este grupo de futbolistas y atletas ha podido salir hoy de Afganistán. Ha sido un proceso increíblemente complejo para todos los partícipes en asegurar su evacuación. No podemos dejar de apenarnos por quienes continúan atrapados en el país en contra de su voluntad”.

