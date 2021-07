Las declaraciones de Juan Pablo Vigón que hirieron a Pumas

La noche del miércoles, Juan Pablo Vigón se estrenó con su nuevo equipo, Tigres. Tras salir del club Universidad, Vigón se mostró contento de arribar al conjunto de la UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León). En el primer partido de la pretemporada de Miguel Herrera, el ex puma ya sumó minutos con la camiseta dorada, ahora buscará de hacerse un lugar en el once ideal del Piojo Herrera.

Su partida causó molestias entre los aficionados de Pumas pues durante el Guardianes 2021 el mediocampista se convirtió en un elemento destacado en la planilla de Andrés Lillini, incluso portó el gafete de capitán al frente del resto de sus compañeros. Después de las negociaciones entre ambas instituciones se concretó la salida de Juan Pablo, ahora defenderá los colores del equipo regiomontano.

Recientemente ofreció sus primeras palabras como jugador de Tigres y sus declaraciones hirieron más a los aficionados de Ciudad Universitaria. En entrevista para TUDN el jugador de 29 años confesó que admira el trabajo de Herrera ya que es uno de los entrenadores que ha mostrado capacidad para sumar campeonatos a los equipos a los que llega, lo describió como un técnico con “mentalidad ganadora”.

Le agradeció la oportunidad que le brindó al traerlo al equipo de San Nicolás de los Garza y destacó que no había algún jugador que no quisiera estar en Tigres. Resaltó lo que significaba para él llegar al equipo de Nuevo León y enfrentarse a nuevos retos para el Apertura 2021.

“Creo que no sé qué jugador no quisiera estar llegar a Tigres [...] Yo, que me trajo para acá, crea una responsabilidad enorme en mí que voy a dejar mi vida en el campo de fútbol y fuera del campo siendo un profesional”.