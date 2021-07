La contundente reacción de Mónica Vergara sobre la derrota de la Selección Femenil contra EEUU

Mónica Vergara (Foto: Cuartoscuro)

Con la última actuación que mostró la Selección Mexicana Femenil ante su similar de Estados Unidos, la entrenadora mexicana Mónica Vergara encaró la demostración que dio su equipo e hizo frente a las críticas que recibieron sus jugadoras.

Aceptó que el marcador fue desfavorecedor para las y los aficionados, pues un resultado de cuatro goles en contra, un autogol y ninguna anotación a favor del Tri causó cierta decepción; sin embargo, apuntó que su equipo se esforzó ante el reto de competir contra una potencia mundial y que con el tiempo que lleva el fútbol femenil en desarrollo en el país, aún hay aspectos que mejorar.

(Foto: Twitter/@MiseleccionFem)

Ante las críticas y cuestionamientos sobre los últimos resultados en partidos amistosos que ha tenido al jugar contra el equipo de las Barras y las Estrellas, comentó que no existe una “varita mágica” que les ayude a vencer a rivales como Estados Unidos y enfatizó en la necesidad de mejorar el rendimiento.

“No tenemos una varita mágica y no existe para que de un día para otro podamos hacer magia y ganarle a estos rivales; creo que tienes que llevar un proceso, que tienes que vivir estas experiencias y también estos partidos que nos van a dar todas las herramientas para poder planificar mejores trabajos y que en los partidos futuros podamos seguir dando pasos firmes hacia delante”.

Aplaudió el esfuerzo que hicieron cada una de las futbolistas que saltaron a la cancha y aunque tuvieron en frente a un oponente que ya ha ganado mundiales, Vergara explicó que “no por estos resultados nos convertimos en el peor equipo del mundo y también que una jugadora no tenga el mejor partido la convierte en una jugadora que no es digna representante de nuestra selección”.

(Foto: Twitter/@MiseleccionFem)

A pesar de que en redes sociales se cuestionó la calidad del equipo femenil y que incluso se le comparó con la selección varonil por el tipo de resultados que ofrece, la timonel de 38 años ha manejado cada uno de los diversos retos y fue firme con su postura sobre las derrotas.

“Hemos sido superados con un rival con más trayectoria, más experiencia, el promedio de edad y número de partidos es muy superior; se nota la experiencia de las jugadoras, el conocimiento que hay entre ellas y solo es trabajo. Somos las más conscientes en todo lo que hay que trabajar, no nos vamos a dar por vencidas, estamos en la dirección correcta, no nos convertimos en el peor equipo del mundo por esto, es un proceso y los cambios se van a dar poco a poco”.

(Foto: Dennis Schneidler-USA TODAY Sports)

*Información en desarrollo