El blooper de Federer que se volvió viral: falló un tiro y le dio un doloroso golpe a Monfils en sus partes íntimas

El incómodo momento de Roger Federer con Gael Monfils

Roger Federer se prepara para afrontar una nueva edición de Roland Garros. Luego de regresar al circuito después de casi tres meses de ausencia y de caer en su primer partido del ATP de Ginebra ante el español Pablo Andújar, el suizo busca llegar con el mejor ritmo al Grand Slam francés, que se jugará a partir del 30 de mayo. Su preparación incluye entrenamientos compartidos con otras figuras del circuito y en uno de esos encuentros el nacido en Basilea protagonizó un blooper que se viralizó en las redes sociales.

Por estas horas, Federer trabaja junto a la pareja que conforman los tenistas Gael Monfils y Elina Svitolina, quienes recientemente anunciaron que se han comprometido y que se casarán. En un momento de esparcimiento, el francés se convirtió en la víctima de la ¿sorpresiva? falta de precisión del suizo en un ejercicio. Con la complicidad de la ucraniana, el número ocho del ranking ATP aceptó participar de un desafío.

“Sé que es un gran reto para tí, pero trata de relajar tu brazo y podrás hacerlo” le dijo la número 6 del escalafón de la WTA a Federer. “Está bien, aquí vamos” respondió el nacido en Basilea que, inmediatamente, comenzó a apuntar sus tiros hacia la pared en la que se encontraba apoyado Monfils -con la vista atenta en su teléfono titular-, intentado no tocar el cuerpo del francés. Pero el experimento salió mal y una de las pelotas impactó directamente en los genitales del galo.

Roger Federer volvió al circuito en la última semana luego de más de dos meses sin competir (REUTERS/Denis Balibouse)

Monfils estalló con un grito de dolor y luego se quedó quieto contra la pared, con su cuerpo encorvado Del otro lado, Federer y Svitolina no paraban de reírse. “Perdón” atinó a decir el suizo, pero el daño ya estaba hecho. El cierre del video que pronto se viralizó en las redes sociales incluyó un mensaje de advertencia de parte de la ucraniana: “No intenten esto en casa”.

“Esto es para el detrás de escena, no cuenta”, dijo Roger entre risas y más tarde le dedicó un mensaje a Monfils en su cuenta de Twitter. “Perdón, estoy fuera de ritmo, intentaremos de vuelta en algunas semanas”, fueron las divertidas palabras del ganador de 20 torneos de Grand Slam a su colega.

Esta fue una prueba más del momento de tranquilidad que atraviesa Federer, de 39 años, quien no está apurado por obtener resultados deportivos dentro de la cancha. Luego de un 2020 en el que atravesó una larga recuperación luego de una operación y de un 2021 en el que solo ha jugado tres partidos (todo esto sumado al extenso parate y las complicaciones producto de la pandemia de coronavirus), el suizo apunta todos sus cañones a la gira de césped y a Wimbledon, donde intentará alzarse con su noveno trofeo. También se ilusiona con una nueva medalla olímpica en los Juegos de Tokio 2020.

“Soy realista, y sé que no ganaré en Francia. Conozco mis limitaciones en este momento. Todo se basa y se usa para la temporada de césped o para el resto de la temporada. Lo he dicho varias veces, para mí la temporada realmente comienza en el césped”, declaró en las últimas horas respecto de su inminente participación en Roland Garros, certamen en el que no se presenta desde 2019.