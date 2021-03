Ángel García Toraño reveló que ESPN lo despidió “injustificadamente”; preguntó si hay opción en Televisa

Ángel García Toraño tenía más de 15 años como analista de la cadena ESPN México. A partir de marzo de 2020, con la llegada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) y como la mayoría de sus compañeros, tuvo que colaborar vía remota desde su hogar.

Sin embargo, desde hace varias semanas García Toraño dejó de aparecer en Futbol Picante, el polémico programa donde solía dar sus opiniones sobre el universo de la Liga MX, junto a José Ramón Fernández, David Faitelson, Álvaro Morales, Héctor Huerta, entre otros.

Esto provocó una serie de especulaciones entre sus seguidores de Twitter. Ante las teorías de un usuario, este viernes el comentarista reveló la razón por la cual ya no sale en cadena de noticias deportivas propiedad de Disney. Ángel respondió que fue “despedido injustificadamente”.

Ante la sorpresiva respuesta, otro usuario le cuestionó si al menos ESPN lo había indemnizado al 100%, a lo que el ex TV Azteca replicó con el emoji de la cara con los ojos blancos, dando a entender que era un pensamiento muy inocente por parte del usuario.

Cabe mencionar que, hace unas semanas James Pitaro, presidente de ESPN en los Estados Unidos explicó a través de un comunicado que era necesario un reajuste en el corporativo, debido a la crisis que causó el coronavirus en la empresa Disney, la cual tuvo que cerrar sus parques de diversiones y despedir a más de 28 mil empleados en todo el mundo.

A pesar de que la publicación no detalló si se trataba de México, el columnista del diario Récord, Francotirador, aseguró hace unas semanas que varios compañeros en su filial del país sufrirían de los recortes, entre ellos gente de producción y talento (conductores).

Ante este panorama, el pasado 1 de marzo, García Toraño estrenó su canal en YouTube, donde realizará entrevistas y análisis de las jornadas de la Liga MX. Tuvo como primer invitado al ex director técnico del América y la Selección Mexicana, Miguel Herrera, donde entre otras cosas, abordó su situación en ESPN.

Y es que, en la última parte del video, el “Piojo” ganó un volado y preguntó a García Toraño “¿Qué estás proponiendo a la gente de ESPN para renovar tu contrato?”, a lo que Ángel le contestó que no lo trataron como merecía.

Mi trabajo, los quince años que estuve ahí, trabajando dedicado; nunca tuve problemas, fui buen compañero, fui todo un profesional. Me extraña lo que me hicieron, no me ha gustado el trato que me dieron