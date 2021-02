El extravagante regalo de Batman que Wanda Nara y Mauro Icardi le hicieron a Neymar por su cumpleaños

Mauro Icardi, Neymar y el regalo que le hizo la pareja argentina al crack brasileño: un Batman gigante (@mauroicardi).

El viernes Neymar cumplió 29 años y recibió muchos saludos y regalos. Pero uno de ellos fue muy especial y fue el de Mauro Icardi y Wanda Nara. Se trató de un Batman gigante, en un supuesto tamaño real del superhéroe. El brasileño es fanático del comic y de todos sus personajes. Incluso en varias oportunidades le dedicó mensajes al hombre murciélago.

Se sabe que la pareja Icardi-Nara es extravagante. No tienen ningún reparo en ostentar su vida y su alto perfil los lleva a publicar cómo viven. Desde su llegada al París-Saint Germain en septiembre de 2019, el delantero argentino tuvo una muy buena relación con el astro brasileño y con el tiempo forjaron una gran amistad. Y en el día del cumple de Ney, el rosarino visitó al jugador surgido del Santos y lo sorprendió con el obsequio.

Luego, por sus cuentas de Instagram, la pareja argentina saludaron a Ney. “¡Feliz Cumple! Te deseo lo mejor hoy y siempre”, escribió Mauro. “Cuando veas este Batman, recordarás lo que te quiere esta familia a ti y a tu familia. ¡Feliz cumple!”, agregó Wanda.

Desde muy chico Neymar es fanático de Batman. En septiembre de 2019 el personaje que lucha por la justicia en Ciudad Gótica cumplió 80 años y el brasileño lo saludó. Puso una imagen del último actor que lo protagonizó en el cine, Ben Afleck, junto con una suya con la camiseta del PSG.

El saludo de cumpleaño de Neymar a Batman (@neymarjr).





Ney suele ser divertido y eso lo traslada a sus redes. Lo que siente lo publica más allá del fútbol. Y en particular cuando se trata de homenajear a todo el “batimundo”. No se trata solo del hombre murciélago si no también de todos los personajes que componen el histórico comic. También -a su estilo- llegó a disfrazarse del archienemigo de Batman, el Guasón. Hasta consiguió las cartas para caracterizar de la mejor forma al personaje.

Ney disfrazado del Guasón (@neymarjr).





En otra oportunidad subió una imagen con dos caras, al estilo de otro protagonista del comic, Harvey Dent (”Harvey Dos Caras”), pero que unió la mitad de rostro como jugador de la selección brasileña y la boca al estilo del Guason (con la parte posterior de los labios cortados), y la otra parte como Batman.

Neymar entre Batman y la selección brasileña (@neymarjr).

Neymar, que no se entrenó ayer a causa de una gastroenteritis, tampoco fue descartado para el choque de hoy contra el Olympique de Marsella (17:00 horas por ESPN). El conjunto de la capital francesa marcha tercero en la Ligue 1 y buscará acercarse al puntero del campeonato, el Lille. En medio de una ola de rumores por la posible llegada de Lionel Messi en la próxima temporada, el 16 de febrero enfrentarán al equipo del crack argentino, el Barcelona, en el partido de ida por lo octavos de final de la Champions League.

En tanto que en el el elenco parisino Icardi suele ser titular y se muestra en un buen nivel junto a su comprovinciano Ángel Di María y la dirección técnica de otro santafesino, Mauricio Pochettino.

Por su parte, Icardi y su pareja, pudieron terminar de una forma especial luego del robo que sufrieron en su casa de París en la madrugada del domingo pasado. Este viernes ya le dieron una gran alegría a su amigo. En la previa del clásico francés y en su cumpleaños, Neymar tuvo la mejor motivación con un regalo muy especial para su baticueva.

