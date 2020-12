Afición de América hace tendencia su molestia con Santiago Baños en Twitter; pidieron la destitución del director deportivo

Tras la salida de Miguel Herrera, aficionados azulcremas se manifestaron en Twitter para pedir la destitución de Santiago Baños (Foto: Cuartoscuro)

Las consecuencias de la salida de Miguel Herrera de la dirección técnica siguen gestándose en América. Ahora, aficionados azulcremas se manifestaron en Twitter para pedir la destitución de Santiago Baños, director deportivo del club.

Hasta la redacción de esta nota, una lluvia de casi 4 mil tuits colocó en la tercera tendencia de México el hashtag #FueraBaños. Además, etiquetaron a Emilia Azcárraga, dueño del equipo, con esperanza de que leyera sus publicaciones.

A su vez, solicitaron la renuncia de Gilberto Adame y Giber Becerra, auxiliares del timonel mexicano que se quedaron en el equipo. Esto porque consideraron que son parte del fracaso de la temporada de los de Coapa.

Afición de América hace tendencia su molestia con Santiago Baños en Twitter (Foto: Captura de pantalla/ Twitter)

“Comienza la campaña. #FueraBaños #FueraGiber”, escribió un usuario. “@eazcarraga Patrón, el problema se debe arrancar de raíz”, comentó otro. “La afición lo pide y más por imponer cuerpo técnico y preparador físico #FueraBaños ya nadie te quiere en el América”, sentenció uno más.

Y es que el huracán que cimbró a las Águilas empezó en el primer tiempo del encuentro entre América y Los Angeles FC, ya que terminó caliente por una decisión arbitral polémica. El silbante expulsó al colombiano Eduard Atuesta por una supuesta agresión al portero Guillermo Ochoa, acción que molestó al equipo de California.

Minutos después, con los ánimos calientes, Carlos Vela empujó por la espalda a Luis Reyes en una jugada subida de tono. Ahí fue cuando las las bancas salieron a defender a sus jugadores.

Aunque Santiago Cáseres y Federico Viñas tuvieron que ser separados por sus emociones alborotadas, todo parecía indicar que no pasaría a mayores. No obstante, mientras ambas plantillas iban hacia los vestidores, Miguel Herrera y Razov se quedaron discutiendo sobre lo acontecido.

El huracán que cimbró a las Águilas empezó en el primer tiempo del encuentro entre América y Los Angeles FC (Foto: Refiinhold Matay/ USA TODAY Sports)

Entre las provocaciones de ambos, el timonel azulcrema le intentó jalar el cabello al auxiliar. En cambio, el asistente le contestó el gesto con un ligero golpe en la cara al entrenador mexicano, hasta que ambos fueron separados para evitar un conflicto mayor.

Esto provocó que la directiva de los de Coapa analizara la continuidad del Piojo al frente del banquillos. Por ello, este lunes fue anunciado el despido del estratega que les dio dos títulos de Liga (2013 y 2018).

“Agradecemos al hasta hoy Director Técnico su entrega y dedicación. Sin embargo, los resultados que se han obtenido en lo deportivo y actitudes dentro de la cancha no cumplen con la grandeza de la institución, ni son los que espera la directiva del Club y mucho menos la afición”, reza el comunicado de América.

Herrera también arrastró las dolorosas derrotas en el clásico nacional, donde las Chivas eliminaron a las Águilas en los cuartos de final (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

Vale recordar que Herrera también arrastró las dolorosas derrotas en el clásico nacional, donde las Chivas eliminaron a las Águilas en los cuartos de final de la Liguilla. Además, ésta no es la primera vez que el entrenador es protagonista de una bronca con agresiones físicas de por medio.

“Quedo infinitamente agradecido con la afición americanista que, gracias a ellos con su exigencia y apoyo, me mantuvieron alerta para lograr los éxitos y estuvieran contentos. Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos”, escribió Herrera en una carta publicada en sus redes sociales.

Ahora, el nuevo director técnico tendrá que trabajar a marchas forzadas para iniciar la preparación de cara al Guard1anes 2021. América iniciará el torneo el 9 de enero contra Atlético de San Luis, equipo que ya tiene de pretemporada varias semanas de ventaja.

