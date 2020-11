Repechaje Liga MX: las brechas económicas entre equipos que podrían trazar una línea en los resultados

(Foto: Miguel Sierra/EFE)

Este 21 de noviembre comienza el repechaje de la Liga MX, un sistema de competencia que le da una oportunidad más a aquellos equipos que no lograron tanta regularidad a lo largo del torneo como los que lograron mantenerse en los primeros cuatro puestos de la clasificación. Sin embargo, entre los clubes que lo jugarán, la disparidad económica podría ser un factor relevante para definir al ganador.

La reclasificación del torneo Guardianes 2020 se jugará entre los clubes posicionado del quinto al doceavo puesto en un partido único en el estadio de quien esté en un mejor lugar de la tabla. Será a un solo partido, pero entre los rivales, el factor económico en las plantillas podría ser un tema que influya en el resultado, pues existen importantes brechas.

En este sentido, el duelo más disparejo es el de Rayados de Monterrey en contra de la Franja del Puebla, pues de acuerdo con el portal Transfermarkt, el valor de los regios es de poco más de USD 75.6 millones, mientras que el de los camoteros es de USD 19.5 millones, es decir que lo supera por casi cuatro veces.

El siguiente duelo de nóminas es el de Tigres UANL contra los Diablos Rojos del Toluca. En este encuentro la balanza también se inclina a los regios, pues su valor es de USD 60.8 millones, mientras que el de los choriceros es de USD 23.9 millones. Sin embargo, es importante destacar que Toluca es uno de los equipos con mayor historia en liguillas de torneos cortos y podrían sacar a relucir toda su experiencia.

(Foto: Twitter@TolucaFC)

Las Chivas de Guadalajara, por su parte, conformaron un equipo cuyo valor actual es de USD 56.4 millones. A pesar de que han tenido escándalos a lo largo del torneo, es importante recordar que hicieron fuertes inversiones en fichajes, con el fin de ser un conjunto destacado.

Su rival, los Rayos del Necaxa tienen un valor de USD 24.7 millones, pero es importante destacar que el fútbol que han desplegado en las últimas jornadas ha sido sumamente destacado, pues ganaron sus últimos cinco encuentros y podrían dar una sorpresa al Rebaño Sagrado.

Por último, el duelo más parejo en términos económicos lo disputarán Santos Laguna y los Tuzos de Pachuca, ya que valen USD 55 millones y USD 39.9 millones, respectivamente. Además, la diferencia de puntos que ambos conjuntos hicieron a lo largo del torneo es nula, pues ambos hicieron 25.

(Foto: Twitter@LigaBBVAMX)

Este sábado se llevarán a cabo los primeros dos partidos del repechaje. El primero será a las 19:00 horas entre Santos y Pachucha en el Estado Corona y posteriormente, a las 21:10 horas, en el Estadio Akron, Chivas y Necaxa se verán las caras.

Para el domingo 22 de noviembre, Tigres se medirá ante el Toluca en el Estadio Universitario de Monterrey a las 19:00 horas, mientras que Monterrey y Puebla cerrarán la ronda de repechaje con su duelo a las 21:10 horas desde el Estadio BBVA.

Cabe recordar que estos partidos, si bien son eliminatorios, no se jugarán a dos encuentros. Esto significa que no habrá una visita recíproca y no existirá el gol de visitante como criterio de desempate. En caso de que exista un empate después del tiempo regular, no se jugarán tiempos extras y el partido se decidirá a través de la tanda de penales.

De estos duelos se definirán los rivales de los cuatro clasificados a la fiesta grande del fútbol mexicano: León, Pumas, América y Cruz Azul, quienes están esperando a que llegue el 25 de noviembre para jugar los cuartos de final del torneo. Las semifinales serán del 2 al 6 de diciembre y la final de ida y vuelta se jugarán el 10 y 13 de diciembre, respectivamente.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

El repechaje en la Liga mexicana: fechas, horarios y los posibles enfrentamientos en la liguilla

América pierde a Roger Martínez y Leo Suárez rumbo a la Liguilla por contagio de COVID-19

“Somos uno de los favoritos”: Luis Romo aseguró que Cruz Azul quiere terminar con la sequía de más de 20 años sin título de liga