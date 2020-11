Una de las figuras de Los Pumas reveló cuál fue la charla clave que tuvieron antes de vencer a los All Blacks

Juan Imhoff contó detalles de la charla previa al partido

Juan Imhoff llevaba cinco años sin vestir los colores de la selección argentina. El hombre criado en los Duendes de Rosario y que actualmente defiende la camiseta de Racing Metro 92 de Francia retornó a Los Pumas en el momento justo: fue parte de la histórica victoria contra los All Blacks en el debut por el renovado Tres Naciones.

Luego de un extenso parate por la pandemia, que incluso obligo a reformular el Rugby Championship por la baja de Sudáfrica, Los Pumas dieron el gran golpe con este triunfo 25-15 en el Bankwest Stadium de Sidney, teniendo en cuenta que todo el certamen se desarrolla en Australia. Hubo una clave para que esta primera victoria contra All Blacks finalmente se cristalice en el campo: la charla motivacional horas antes del encuentro.

Fue el propio Imhoff el encargado de dar algunos detalles de lo que les transmitieron Mario Ledesma y su equipo al plantel: “En la semana nos propusimos jugar a nuestro rugby, jugar a nuestro ritmo, jugar a nuestras buenas. Y sobre todo la palabra del staff y los entrenadores cuando te dicen un día antes de empezar el partido que realmente ellos creen que somos mejores que los All Blacks. Yo nunca lo escuché, desde que estoy en Los Pumas, que estábamos mejor que los All Blacks”.

El wing de 32 años, que se emocionó durante la entrevista con ESPN ante todas las sensaciones que lo invadieron en el medio de este logro histórico, explicó cómo se motivaron con los dichos del equipo de trabajo: “Hay un staff muy rico que tenemos, que dan palabras y conocimientos justos. Te hacen que llegues a un partido con una confianza que, normalmente si nos dejamos llevar por lo que se decía, veníamos a ver qué pasaba con los All Blacks, que son los mejores del mundo”.

“Adentro nuestro, en la semana, decíamos si estos perdieron contra Australia por qué no le podemos ganar nosotros. La realidad es que nosotros creímos en todo momento que podíamos ganar”, reconoció teniendo en cuenta que el certamen había comenzado con la victoria de Nueva Zelanda sobre Australia (43-5) a fines de octubre, pero con la sorpresa de los Wallabies el pasado fin de semana cuando se impusieron ante los All Blacks por 24-22.

“Cada año que pasa Argentina va evolucionando su rugby y hoy quedó demostrado. Es algo que está demostrando el rugby argentino, ya no es más vamos a ver el resultado, qué pasa. Se jugó realmente a lo que nosotros queríamos", analizó Imhoff. “Tenemos prácticamente uno de los mejores equipos del mundo hay que aprovecharlo y saber que hoy tenemos la obligación de demostrar que somos mejores”, agregó el hombre que ostenta el récord de ser el jugador que más tries anotó para Argentina en las Copas del Mundo con 7 conquistas, 5 de ellas en el 2015, precisamente el torneo donde tuvo su última participación con Los Pumas hasta hoy.

“La camiseta de Los Pumas es todo. Me dijeron una vez: no hay nada más lindo que jugar para Los Pumas. Hace 5 años que no lo hago y hace 5 años que doy la razón. Hoy volví y mas allá de la victoria no hay nada mas lindo que representar al país. Es algo único que fuimos aprendiendo de a poco”, reconoció.

Durante la previa a esta presentación, Ledesma había dado detalles de cómo estaba pasando Imhoff estos días de retorno con la camiseta celeste y blanca: “Lo está viviendo como la primera vez que lo llamaron. Es importante contar con su experiencia, es contagioso para los jóvenes tener un jugador de su jerarquía cerca y observar los buenos hábitos que tiene. Es de lo jugadores que más minutos jugó este año".

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La pelea del capitán de Los Pumas luego de la agresión a un compañero y su reacción con el árbitro: “Yo juego por mi país y eso no es respeto”

El emotivo video de Los Pumas entrenando en sus casas por la pandemia antes de vencer a los All Blacks que se hizo viral

“¡La mayor sorpresa de todas!”: así reflejó la prensa mundial el histórico triunfo de Los Pumas ante los All Blacks