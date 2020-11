Ni San Lorenzo ni Colo-Colo: Pablo Guede aseguró que ganar la Copa MX con Xolos sería el título más importante de su carrera

Pablo Guede aseguró que ganar la Copa MX con Xolos sería el título más importante de su carrera (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

Pablo Guede es un técnico con una carrera en la dirección técnica con bastantes títulos. Sin embargo, el argentino aseguró que ganar la Copa MX con los Xolos de Tijuana este miércoles podría ser el más importante de todo su palmarés.

“Este puede ser el título más importante de mi carrera”, comentó este martes en conferencia de prensa el sudamericano, que ha ganado campeonatos con San Lorenzo, en su país natal, y también con el Colo-Colo de Chile.

La razón de su predilección por el trofeo mexicano se debe a las diversas circunstancias que ha vivido en este semestre. La Jauría atravesó por un contagio masivo de COVID-19 en el plantel, que a raíz de eso ha tenido complicaciones para formar el 11 titular y conseguir los resultados en el torneo liguero.

Los Xolos buscarán revertir el marcador adverso y superar la ventaja de un gol que tiene Monterrey en la final de la Copa MX (Foto: Cortesía/ Xolos de Tijuana)

“Todos los títulos son diferentes, tienen una emoción diferente. Cuando los escucho hablar dejan un montón de situaciones que nos mermaron mucho. Por el esfuerzo que hizo el club, los jugadores y los empleados vamos a tener una cosa emotiva tremenda”, explicó el porteño.

Y es que el equipo fronterizo atraviesa por una mala racha de resultados, motivo por el que se encuentran en la posición 15 de 18 en la tabla de la Liga MX, a punto de ser eliminados de la fase final. Suman seis partidos sin conocer la victoria, además de que no han anotado un solo gol en estos juegos.

“Es cierto que no nos ha ido bien, aunque también pasamos por un momentos de inconvenientes, pero ante una final no es excusa. Tenemos toda la ilusión del mundo de poder ganarla”, apuntó Guede.

A pesar de estos resultados, el timonel apuntó que el equipo no tiene una baja de juego. “Es cuestión de seguir insistiendo y de que mañana se revierta la situación que estamos pasando”, aseguró.

La Jauría atravesó por un contagio masivo de COVID-19 en el plantel, que a raíz de eso ha tenido complicaciones para formar el 11 titular (Foto: Cortesía/ Xolos de Tijuana)

Sobre sus rivales, que en el papel son los favoritos para campeonar, reconoció que Rayados de Monterrey es “un gran equipo”. Sin embargo, apuntó que sus futbolistas deben dar el “do de pecho” para poder llevarse la Copa MX.

“Esto es fútbol y más en una final. Todas esas cosas quedan al margen. Son noventa minutos que quedan y a partir de ahí se decidirá en la cancha”, externó el técnico argentino, quien advirtió que emparejaran la serie donde tiene ventaja La Pandilla por un gol.

Por último, aclaró que no piensa en su futuro al frente del banquillo de Tijuana. “Estoy muy centrado en lo que puede significar ganar la copa”, acotó y agregó que el club le ha dado todo para sentirse como en casa.

Guede reconoció que Rayados de Monterrey es “un gran equipo” (Foto: Cortesía/ Xolos de Tijuana)

Aunque apuntó que “esto es fútbol” y todo puede cambiar el día de mañana, señaló que está contento con su gestión al frente del equipo. “Estoy muy contento con el club, es un gran proyecto, con jugadores que han ido creciendo. No me planteo dimitir por el aprecio que me dio el club”, sentenció.

“Soy consciente de que es fútbol, pero no pienso en eso 24 horas antes de una final porque es un supuesto y puede haber miles de supuestos”, finalizó el porteño.

La final de vuelta de la Copa MX se disputará este miércoles 4 de noviembre a las 20:36 horas (tiempo del centro de México). El encuentro será en el Estadio BBVA, donde Monterrey buscará mantener su ventaja (0-1) del partido de ida sobre Tijuana.

